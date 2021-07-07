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【抗病鬥士】患鼻咽癌化療致重金屬中毒　張達明右耳聽力僅餘五成

娛樂 18:01 2021/07/07

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張達明分享抗病經歷。

張達明近日擔任「鼻咽癌教育大使」，今日他出席活動，分享抗病十年的深刻體會。2011年，他不幸確診患上鼻咽癌，雖然經過長達7年抗癌期，但是回想過去的辛酸，他仍留有餘悸。

張達明分享：「當時發現自己經常流鼻血，但坦言初初以為只是乾燥，後來情況沒有好轉，才警覺需要儘快求醫。其實那時候如果能夠及早求診，要承受治療帶來的痛苦亦相對減少。」

張達明近日擔任鼻咽癌教育大使。

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化療致重金屬中毒

憑着堅毅的信念終於戰勝一役。雖然克服了癌魔，卻要面對一連串嚴重的後遺症，尤其是化療令他重金屬中毒，身體珀金含量一度超標63倍變成了「鉑金俠」。

加上大量的電療與化療，導致四肢無力及麻痺，活動能力大受影響，情況最壊時連筷子都難以拿起。

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花十年時間才康復

他憶述：「未病發前一直讓身體忙，由讀書到出來工作，試過日睡2小時，加上食煙，亂進食不健康食物，有日發現不時流鼻血，但因流血不多沒有理會。」至1997年，他有鼻塞病徵，亦只當鼻敏感，返內地拍劇2個多月返港後才處理，拖延至2011年才認真去檢查，結果確診鼻咽癌一及二期。

張達明直說心情低落到谷底，尤其進食困難，治療期間上網查資料，開始知好多方法治療，他感最重要是正面地積極面對，亦足足花了十年才康復。

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張達明勸喻有病要盡早醫。

他坦言現時後遺症是右耳聽力僅餘五成，左耳有8成，要間中抽膿才能聽清別人說話。日前生日的張達明，因不想多人聚集，故沒有慶祝，寧願等疫情回好，跟朋友可開開心心再歡聚。

張達明現時仍未有放棄工作，近日除為電影做監制、寫劇本外，亦有為舞台劇寫劇本，雖然工作忙碌，但他表示已學會有時間表，讓身體休息。

轉眼10年，張達明可算是走過人生高山低谷，回想過去，他感激生命中遇到的所有，因為曾有過這樣的經歷與修鍊，才會成就今日的自己。正因為自己是過來人，深深感受過不同的痛苦與煎熬，所以更加希望能夠以教育大使身份，喚醒大眾對鼻咽癌的關注。

同場加映：邱芷微訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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