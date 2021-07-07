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【東京奧運】港隊乒乓球取7張入場券　黃鎮廷杜凱琹組混雙作獎牌希望

社會 18:14 2021/07/07

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杜凱琹第二次岀戰奧運。(資料圖片)

香港乒乓球代表隊取得7張東京奧運入場券，屬歷來最多。今屆賽事新增混合雙打，其中被指為獎牌希望的混雙組合黃鎮廷及杜凱琹直言，目標爭取踏上頒獎台，杜凱琹稱過去半年跟隨中國國家隊集訓獲益良多。

7張入場券來自男女單打各2席、男女團體及混雙項目，黃鎮廷及林兆恒岀戰男單，再夥拍何鈞傑參加男團賽；杜凱琹、蘇慧音岀戰女單，聯同李皓晴出戰女團賽；最後混雙則由黃鎮廷及杜凱琹聯手出擊。

由黃鎮廷及杜凱琹組成的混雙組合，近年在國際賽事屢奪獎牌，因此被視為東京奧運獎牌希望。現年29歲的黃鎮廷第二次出戰奧運，上屆他晉級單打16強，團體則殺入8強，他表示，上屆心態起伏較大，今屆要擔任隊中領導角色，心態要成熟，希望在混雙衝擊獎牌，會針對有威脅的選手進行訓練。

杜凱琹同是第二次岀戰奧運，她指因今屆對成績有期望，故壓力較大，但會力調節心態。杜凱琹自去年11月便留在內地集訓，她直指與國家隊選手水平高，與他們一同訓練帶有啟發性。

2004年雅典亞運乒乓男雙銀牌得主、「乒乓孖寶」之一的李靜現為港隊教練，李靜指女子隊狀態良好，期望可以在女團守住前8位，再力爭獎牌。 

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記者：黃傑偉

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