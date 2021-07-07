【氣候變化】天文台掛波受公眾質疑　前台長梁榮武感觸不已：有生之年不會看到完美「掛波」

▲ 香港天文台前助理台長梁榮武表示，未來十年氣候危機衝擊不比新冠疫情低。（資料圖片）

近年公眾質疑天文台「掛波」準則，香港天文台前助理台長梁榮武強調，「掛波」準則須遵守科學原則，同時亦要考量社會、民生及經濟因素，兩者間如何取得平衡。

香港天文台前助理台長梁榮武日前接受香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪談節目中提到，近年公眾質疑天文台「掛波」準則，他對此表示感觸不已，強調天文台為市民服務，必須遵守科學原則，同時亦要考量社會、民生及經濟因素，兩者間如何取得平衡，現時仍需摸索。他指出，現時科技發展一日千里，惟天氣預測準確度仍遠遠不到百分之百準確。

原本科學相對簡單，然而當「掛風球」時要顧及大眾的期望，事情便變得複雜。

相信在我有生之年都不會看到能滿足民意及科學的完美「掛波」。

另外，一直關注氣候變化的梁榮武表示，未來十年氣候危機衝擊不比新冠肺炎疫情低，又認為大眾對氣候變化危機的認知仍流於表面。他鼓勵大眾改變生活模式、實踐低碳生活，如少吃牛肉等，並提醒若港人不共同關注及改變生活模式以紓緩氣候危機，最終也難獨善其身。

他指出，港人對天氣現象、氣候危機缺乏深度認識，甚至有疏離感。他提醒，縱然香港儼如福地，若港人不共同關注及改變生活模式以紓緩氣候危機，最終也難獨善其身。

未來十年氣候危機的衝擊不比新冠疫情低，若半世紀後仍不處理，面對的困苦必定多數倍。

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梁榮武表示，大眾對氣候變化危機的認知仍流於表面，僅關心基本溫度、降雨情況。他指出，面對氣候危機的威脅，被視為「福地」的香港其實也有脆弱的一面。他認為，氣候變化只會愈演愈烈，憂未來重演如2018年超強颱風「山竹」的極端天氣現象，甚至引致更嚴重的破壞。

有人會覺得天氣與自身有點疏離。

3至6月的降雨量本是最多，但今年的雨量卻少得驚人，僅錄得平常約2成，香港有些水塘亦已乾涸，如果沒有東江水，現在已需要制水。

梁榮武直言，貧窮和脆弱的一群在氣候危機當中首當其衝，生活百上加斤，必須正視和解決這種「氣候不公義」。他認為，科技是解決問題的最終方案，惟需時甚長，可達數年甚至數十年，故鼓勵大眾改變生活模式、實踐低碳生活，如少吃牛肉等，在紓緩問題上有立竿見影之效。

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責任編輯：曾卓鋒