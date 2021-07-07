陳果《鬼同你住》外國影評大讚　黃又南做經紀推銷凶宅　

▲ 黃又南《鬼同你住》演地產經紀。

《餃子》、《紅VAN》及《三夫》導演陳果新片《鬼同你住》（Coffin Homes）諷刺香港樓市，黃又南飾演地產經紀，為了豐厚佣金賣命狂推銷凶宅！陳果繼續頑童本色，將猛鬼元素注入香港荒謬樓市現象，以黑式幽默手法呈現！

《鬼同你住》早前入選第23屆意大利遠東電影節競賽部份，並於烏甸尼舉行世界首映，獲遠東電影節讚揚：「聚焦關注居住環境狹小而極昂貴的香港人，呈現他們的焦慮不安和歇斯底里，是一場令人毛骨悚然的視覺盛宴，極具諷刺意味的超現實炸彈，瘋狂古怪又有話題性，典型的陳果風格，肯定會在這位最叛逆的香港導演的一系列作品中，留下深刻印記。」

▲ 全新概念海報。

《鬼同你住》今日發放新款海報，片中３大猛鬼：「鬼王」車保羅、「鬼后」邵音音與「鬼仔」李鎧霖同步現身，嚇人血腥造型霸氣曝光，預示將會以香港樓宇為背景，掀起一場人鬼爭樓住的腥風血雨！

《鬼同你住》目前發放全新預告，繼續大玩「貼地」親民，與Youtube平台Chill Up合作，由兩位00後主持人翔與Anton，夥拍50後的邵音音一同於旺角做街訪，了解年青人對香港瘋狂樓市有何看法。

▲ 邵音音戲中要教訓不孝子女。

主播音音姐關心樓市再度飊升下年青一代的住屋問題，大罵香港樓市：「現在樓價好貴，真係搵鬼住！」街訪發現不少受訪對象居於公屋，音音姐便單刀直入，問他們會否因為價錢平而考慮租或買凶宅？

街上男女大叫怕鬼而不會考慮。但當被逼問「寧願無屋住？定與鬼同住？」受訪男女竟一一軟化轉軚，表示不想瞓街，更有男生會嘗試「適應隻鬼，一起生活」！

音音姐失笑之餘，也不禁爆出肺腑真言：「有時，人仲恐怖過鬼！」