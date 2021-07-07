【身兼多職】Agent L享受與無制限團隊並肩作戰　曹梓冲：高興大家重拾睇電視樂趣

▲ 「Agent L」曹梓冲親臨譚仔三哥米線中環旗艦店試食。（梁樂欣 攝）

譚仔三哥米線中環旗艦店將於本周五（7月9日）盛大開幕，食店邀得人氣急升的「Agent L」曹梓冲（Alfred）、徐㴓喬（Asha Cuthert）、練美娟、陳苡臻（Jessica）等星級三粉親臨朝聖。

「Agent L」曹梓冲接受TOPick訪問，大談與無制限OT編集団合作的樂事，而最開心就是能看見觀眾重拾看電視的樂趣。

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▲ （梁樂欣 攝）

Agent L享受身兼多職

Alfred今日以一身「Agent L」造型現身，經常做測試專員的他來到新店試食：「今次試了砂砂湯底、燒蒜蓉翠玉瓜及煙腩卷，相當好吃。本來其實不太吃得辣，拍畢《花姐ERROR遊》後才開始吃辣，但我不喜歡太辣，以譚仔三哥來計，三小辣是我的極限。」

多才多藝的Alfred工作繁忙，需要同時處理編導、剪接、攝影、道具、混音導演、幕前等工作，他回顧：「最辛苦是拍攝《花姐ERROR遊2》，那時的我仍然是PA，且需要飾演Agent L，身兼很多職務但很享受，也是拍攝的樂趣。」

從幕後走到幕前，他覺得很神奇的：「我不會自稱為幕前，但能做到這件事且獲得別人喜歡，是完全沒有想像過的，也算是奇跡。」

他很感謝無制限團隊：「如果沒有他們，也就沒有這個角色的存在，所以多謝他們。特別喜歡跟大家一起開會的時候，有很多化學作用，很多大家意想不到的題材出來。」

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▲ （IG圖片）

曹梓冲不覺工作辛苦

談到幕後工作的辛酸，Alfred認為：「因為我們全都有一個信念，想一起做一個很好的節目給觀眾看，且我們整個團隊都沒有計較過任何一件事，不論是金錢上或時間上，大家就是給自己最好的在節目上。」

被問到會否再做幕前，他表示不抗拒：「如果再有機會做幕前，我也會考慮及嘗試。不過還是想專注於幕後的工作，比較想做製作，幕前對我來說是一個Bonus來的，有也不介意再出鏡。」

他又謂：「做幕前是絕對會緊張的，我真的從沒想過，而且我的性格比較內斂，真的很易會出手汗或是會在震，不過現時變好了，不會再害怕鏡頭。」

▲ （梁樂欣 攝）

曹梓冲望電視行業被重視

Alfred坦言沒想過能獲得觀眾的喜愛，「當初沒想過這麼大反應，之前未有很多觀眾會看電視，現時大家都重拾看電視的樂趣，我們最開心就是這樣。」

他很享受身兼多職，「身為一個導演就是需要負責這麼多的工作，而且這並非是辛苦的，而是享受的。就如誕下了一個BB，是有生命的，看見節目獲得大眾愛戴，其實是很開心的。」

他自從讀大學開始便已決定未來的路向，「大學時期修讀TV Film & Screen，所以是很想做節目。很多從事這行的人都是低人工，大家都很努力在捱，但因為之前很少人看，所以沒有太多人會欣賞，希望能引起大眾留意電視這行業，真的努力地去做好節目。」

他又透露正忙於《全民造星IV》的工作。

記者：梁樂欣

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