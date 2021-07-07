【疫苗接種】理大900名師生教職員　於今明兩日接種復必泰疫苗

▲ 理大校長膝錦光教授（左三）、行政副校長盧麗華博士（左二）及常務及學務副校長黃永德教授（左一）今天視察疫苗接種中心。理大護理學院顧問護士兼是次校園疫苗接種計劃的護理團隊主管陳珊珊博士向他們講解疫苗接種中心的運作情況。 （理大提供）

本港疫苗接種計劃2月26日展開，並近日展開疫苗接種計劃外展服務。香港理工大學今日（7日）透過外展疫苗接種計劃，為理大學生及教職員安排在校園接種疫苗，約有900名師生及職員登記在今明兩日接種復必泰疫苗，而第二針疫苗將安排於7月28日及29日接種。

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理大校長滕錦光教授表示，是次校園疫苗接種計劃得到理大同學及教職員的踴躍支持，十分令人鼓舞。接種疫苗是有效減低病毒傳播風險的科學方法，能守護大眾市民的健康，以及有助在疫情下提供安全的學習及工作環境。

在此之前，理大的大學醫療保健處已於今年3月開始提供科興疫苗接種服務。 為使新學年的教學及研究工作回復正常，包括恢復面授課堂及實體活動，校方強烈鼓勵學生及教職員盡快接種疫苗或於2021/22學年開學前14天完成接種。

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責任編輯：曾卓鋒