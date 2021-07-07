【疫苗接種】理大900名師生教職員 於今明兩日接種復必泰疫苗
社會 18:33 2021/07/07
本港疫苗接種計劃2月26日展開，並近日展開疫苗接種計劃外展服務。香港理工大學今日（7日）透過外展疫苗接種計劃，為理大學生及教職員安排在校園接種疫苗，約有900名師生及職員登記在今明兩日接種復必泰疫苗，而第二針疫苗將安排於7月28日及29日接種。
即看理大疫苗接種情況：
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理大校長滕錦光教授表示，是次校園疫苗接種計劃得到理大同學及教職員的踴躍支持，十分令人鼓舞。接種疫苗是有效減低病毒傳播風險的科學方法，能守護大眾市民的健康，以及有助在疫情下提供安全的學習及工作環境。
在此之前，理大的大學醫療保健處已於今年3月開始提供科興疫苗接種服務。 為使新學年的教學及研究工作回復正常，包括恢復面授課堂及實體活動，校方強烈鼓勵學生及教職員盡快接種疫苗或於2021/22學年開學前14天完成接種。
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責任編輯：曾卓鋒