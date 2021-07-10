【TOPick診症室】兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展　患者出現徵狀似「撞鬼」

▲ 兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工拆解兒童紅斑狼瘡症。

如果小朋友臉上出現紅疹、發燒維持一段時間，又或者出現一些無法解釋的症狀，有可能是患上了兒童紅斑狼瘡症。兒童免疫及傳染病科專科醫生何學工表示，紅斑狼瘡症並非一個「大人病」，小朋友亦會有機會患上，而多數患者曾有家族史；他更遇過有一名小朋友自稱看到鬼，後來發現是因為病情已影響腦部，令家長十分擔心。

何學工在接受TOPick訪問時提到，小朋友患上紅斑狼瘡症的原因大多因為家族中曾有人確診，該症的患者多數為女性，但亦會有部分男孩子都會有機會患上。而兒童紅斑狼瘡症的症狀包括出疹、發燒、關節痛等，影響身體很多不同器官及組織。

他在臨床上曾遇過有小朋友自稱「見到鬼」，令家長以為子女在精神上出現問題，後來發現是患上兒童紅斑狼瘡症，更已攻擊腦部，導致腦內血管發炎；另遇過年幼的小朋友因病情嚴重，出現心積水、急性腎炎等，需要即時接受治療。

何指出病人用藥除了要控制病情外，亦要紓緩病情及防止它再次復發，，而醫生會根據病人的症狀及嚴重性來規劃，分為一、二、三線治療，按病情調整藥物劑量。兒童紅斑狼瘡症的徵狀有何特性，有何人士的風險較高？詳情留意7月12日晚10時在HKET TV健康台播出的《TOPick診症室》。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩