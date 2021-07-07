【生命鬥士】甘草夏玉麟不敵癌魔逝世　劉恩希公布噩耗：在溫暖和愛中離世

在TVB工作多年的資深綠葉演員夏玉麟，於2018年不幸患上肺癌四期，今年初癌細胞已擴散。因病情惡化，生活拮据難以負擔昂貴的鏢靶藥治療費用，曾為夏玉麟眾籌醫病的劉思希，今日（7日）在社交平台公布噩耗。

▲ 劉思希上載蠟燭照悼念。（取自facebook）

劉思希上載蠟燭照悼念，留言：「夏玉麟先生已於今早8時50分安詳離世，衷心感謝所有熱心朋友在他患病期間一直給予他的關懷及幫助，他在最後的日子中，在溫暖和愛中離世，祝願大家保重，特此公布。」

患癌無藥可醫

資深甘草夏玉麟向傳媒表示，因患肺癌四期，幾年來要食標靶藥，每次高達4萬多元一次，龐大醫藥費壓力下，他依靠綜援度日。

早年他受訪時，已曾指他患病後慘被親友離棄，而患癌歷數年治療後，情況沒有好轉，但夏玉麟樂觀面對病情，希望走完最後人生。

▲ 資深綠葉演員夏玉麟患肺癌離世。（網上圖片）

夏玉麟本身學歷不俗，曾在台灣政治大學攻讀文學及歷史，畢業回港考得教育文憑，成為老師。

他熱愛演戲，1976年報讀第一屆麗的電視藝員訓練班，跟張國榮是同班同學，後來夏玉麟曾演出亞視劇集如《鱷魚淚》、《大地恩情》等。

▲ 夏玉麟是TVB的資深甘草演員。（網上圖片）

【抗癌鬥士】甘草夏玉麟患肺癌四期晚景淒涼 慘遭親友離棄靠綜援度日

後期夏玉麟加入無綫，演出劇集200多部，曾參演《法證先鋒II》《烈火雄心3》、《On Call 36小時》等，雖只是綠葉，但仍落力做好小角色。夏玉麟的病情惡化，亦因生活拮据難以負擔昂貴的鏢靶藥治療費用。

▲ 劉思希早前代眾籌醫藥費。

夏玉麟曾表示雖然已經接受鏢靶藥治療，不過成效普通。雖然生活情況欠佳，曾一同拍攝《愛．回家之開心速遞》而認識的劉思希，一直關注其情況，並為對方發起眾籌，以減輕他的負擔，可惜對方最終仍與世長辭。