【社企互助】摺鋁藝術家創社企推動情緒教育　盼助有需要社企造好形象

▲ 摺鋁藝術家李浩迅和妻子張海姍成立社企「創亮香港」，希望透過「機械人力克」這個品牌幫助其他社企處理平面設計、品牌規劃、聯乘活動等。（程志遠攝）

摺鋁藝術家李浩迅過去多次接受訪問，講述他和鋁製機械人canbot歷盡高山低谷的故事，近年更把canbot化名力克，由現實走到平面，開始伴隨李浩迅做好（機械）人好事。

李浩迅和妻子張海姍近月成立社企「創亮香港」，希望成為一家「幫助社企的社企」，更希望用機械人力克這個品牌，建立屬於香港的情緒教育。

營銷非專長 助用媒體建形象

社企很多時候是為了幫助有需要的人，但在李浩迅眼中，很多社企卻是需要幫助的對象，「香港有心幫人的社企不少，但識經營品牌的卻不多。」他舉例指，香港有不少幫助弱勢社群的社企餐廳，但他們卻未有營造好自家品牌，令競爭力不足。

李浩迅又分享指，一個品牌難免要用媒體宣揚理念和工作，但對很多資源匱乏的社企來說，營銷並非專長。他曾見過一間社企計劃賣長者製作的盆菜，但宣傳圖片和影片只是長者在處理黑漆漆的髮菜，「片是手機拍，畫面全是黑色的髮菜，用來宣傳就比較差，可能搵老人家做手模捧着盆菜拍硬照就較有氣氛。」

作為前模特兒、藝術家、品牌建立者，李浩迅對如何用媒體建立品牌形象頗有經驗，為協助其他社企做好形象，李浩迅和妻子張海姍成立社企「創亮香港」，希望透過「機械人力克」這個品牌幫助其他社企處理平面設計、品牌規劃、聯乘活動，為他們煥發生機，而價錢則會視情況盡可能提供折扣。

另外，創亮香港亦會為其他社企提供「車仔麵式服務」，李浩迅解釋指，香港有很多社企規模不大，有時候他們今個月只需要一張海報、下月只需要一條短片、再下一個月可能想和力克聯乘，所以創亮香港的服務會比較彈性，既可選擇「套餐」，亦可以按需要找他們幫手。

「其實都唔可以只睇錢，都係幫緊力克有個正面形象。」在李浩迅的計劃中，「創亮香港」的目的是要將力克打造成「社企形象大使」，「希望大家見到力克就知係幫到人、係社企，力克愈接得多大企業履行社會責任的工作，就更多機會成為橋樑，聯繫大企業和其他社企，愈易幫它們宣傳。」

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被問到「蝕住接單」如何維持公司營運？李浩迅夫婦開始介紹力克的第二份工作。現時機械人力克會和不同機構如賽馬會等合作，透過動畫、周邊商品、出席活動推動情緒教育，並將賺取的收益用以補貼幫助其他社企的工作。

李浩迅過去曾飽受驚恐症困擾，花數年才走出低谷，卻令他明白到香港情緒教育的不足。「其實情緒教育唔可以照抄外國嗰套，例如外國會話小朋友面對挫折時，家長可以給他一個擁抱，難道他長大後上司還會抱他？唔可以照抄，肯德基來到香港都要賣飯啦。」

情緒教育在外國亦有眾多門派學說，李浩迅現正計劃設計屬於香港的情緒教育教材，「唔係外國就好，過去嗰套用在疫情下有無效都已經係個疑問。」

他又補充指，香港人和外國人不同，外國人習慣表達，但香港人卻習慣隱藏想法和情緒，所以港人的情緒教育不宜硬銷。李浩迅現時計劃和心理學家合作，用機械人力克創作出一套香港情緒教育教材，包括情緒輔導和繪本等。

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記者：陳梓蔚