【變種病毒】52歲港漢上周抵墨爾本後確診Delta變種病毒　大角咀中美樓7時起封區強檢

▲ 52歲港漢子上周抵墨爾本後確診Delta變種病毒，居所大角咀中美樓須強制檢測。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今日（7日）表示，正調查一宗L452R基因位置突變的Delta變種病毒外地確診個案，涉及一名52歲男病人6月26日晚乘搭TR981離港並經新加坡轉機，翌日乘坐TR18航班前往墨爾本，並於6月29日檢測陽性。

中心指，患者6月24日的出發前檢測結果呈陰性，其後於6月29日檢測結果為陽性，沒有病徵；離港前居於大角咀大角咀道149-157號中美樓。他於葵涌九龍貿易中心1座21樓工作，最後上班日期為6月8日。



中心表示，為審慎起見政府今晚會將該病人香港居住的大廈作出限制與檢測宣告；居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第3、七、12及19日進行強制檢測。

同時，病人的工作處所，及潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

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責任編輯：陳正怡