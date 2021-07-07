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【港區國安法】首違國安法案續審　被告曾被質疑藏口號紙張

社會 19:14 2021/07/07

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被告唐英傑。經濟日報資料圖片

24歲青年唐英傑去年涉駕駛一輛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞向警員，案件今(7日)於高等法院續審。控方質疑被告銀包內，藏有口號的紙張，但經控辯雙方在庭上檢視後並無發現。

控方播放警員向被告搜身時的片段後，質疑被告被捕時其身上的銀包內，藏有「光復香港 時代革命」口號的紙張或卡片，法官及後下令懲教職員將被告的個人物品帶上庭，惟經控辯雙方檢視後，發現並沒有該口號的紙張或卡片。

控方傳召負責拍攝被告被搜身片段的警員趙梓銘，以及搜被告身的警員蘇兆榮，兩人均指未曾干擾被告的銀包，只從其銀包内拿取身分證，沒有檢取銀包為證物。

辯方一度質疑控方是否指控辯方團隊有可能拿走該字張或卡片，涉及行為不當，否則不應浪費時間處理有關議題。法官遂表示控方沒有該指控。

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記者：陳卓欣

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