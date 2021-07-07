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【好人好事】網民跌電話落海fb發帖求助 「大埔水行俠」潛入吐露港成功尋回

休閒消費 19:22 2021/07/07

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熱心網民全副裝備落海，尋回電話。

香港好人好事多，大埔有網民的iPhone手機日前跌入海，由於手機内藏大量資料，該名網民繼而在網上群組發帖求助，希望能尋回手機。原本看似不可能的任務卻有新轉機，有潛水員潛入海底幫忙尋回，更令人意外的是，手機在海水中浸泡數個小時仍然運作正常。

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該名網民昨日在「大埔 Tai Po」Facebook群組發帖求救，指他的朋友在吐露港落船的時候，不慎跌了部手機落海，由於手機内有大量的資料，他想查詢群組内是否有人會潛水，可以幫忙找回手機。手機跌落大海如何拾回？帖子引發不少網民熱議，有人勸說網民死心，有人更揶揄「寄望有個阿伯上水問你要唔要金斧頭仲好」等。

事件卻出現新轉機，大埔群組臥虎藏龍，識潛水的網民「大埔水行俠」，主動聯絡網民指自己可以幫忙，並穿上全套裝備潛水尋找電話，結果在大海中成功找回電話。

更令人意外的是，手機在大海浸泡了9個小時，被打撈出水面時仍然可以正常開機。發帖的網民喜出望外，更在大埔群組留言感謝「大埔水行俠」，指大埔好人多。

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同場加映【好人好事】照顧老病毛孩不離不棄　阿棍屋創辦人︰救得一隻得一隻

責任編輯：王明芳

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