【一代天后】開拍《梅艷芳》重現香港黃金年代　導演梁樂民：王丹妮是最適合人選

▲ 開拍《梅艷芳》是安樂影片有限公司總裁江志強一個夢想。

一代天后梅艷芳離世18年，至今仍叫香港人念念不忘，除因梅艷芳獨一無二的舞台風采、光影魅力，「香港女兒」梅艷芳在人生和事業上的精神態度，才是最讓人懷緬之處。

安樂電影公司老闆江志強開拍電影《梅艷芳》，縱明知困難重重，這些年來仍堅持把電影完成，不止為紀念天后的傳奇，也盼望把香港最美好的年代，再度呈現觀眾眼前。

▲ 其中一款海報以《胭脂扣》為主題。

【百變天后】《梅艷芳》電影最新預告曝光 名模王丹妮演一代天后梅姐

江志強：還故友一個心願

開拍《梅艷芳》，全為江志強對梅姐的一個承諾，也是為故友還一個心願。江志強跟《梅艷芳》導演梁樂民（曾執導《寒戰》）由創作的開端講起。

江志強憶述：「我跟梅姐在80年代便認識，我們不是去唱卡拉OK的朋友，但在工作上會遇上，當時安樂電影還是小公司，而梅姐已經是當紅歌手，但她仍很樂意為我們發行的一部日本片《子貓物語》做宣傳 ，到今日我仍感激她的仗義幫忙。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

2003年的某一日，梅艷芳相約江志強見面，表示希望可以拍一套能有紀念價值的電影。「當時我們還未知梅姐患病，但感受到她很想拍戲，當時我和導演張藝謀特地在《十面埋伏》中為她設計了一個角色，梅姐也好積極想參予，至該年11月，梅姐終於因健康理由辭演，最後也因為她的離去，無法實現其遺願。」

曾邀李碧華任編劇

這個遺憾一直留在江志強的心裡，至2010年決定要拍一套關於梅艷芳的電影，為故友完成一部可留傳下來的作品。江志強坦言：「梅艷芳是一個很特別的人，她的做人態度影響我好多，有時工作遇困難，會想如是她會怎樣解決，梅姐由荔園的小歌星躍升為天后，拼搏至最後一刻的精神，其實也如回望自身以至香港的社會演變。」

當時電影仍只是一個概念，江志強透露，最初也曾邀《胭脂扣》作者李碧華任編劇，惟對方最後推卻，終於才落實了由梁樂民及其班底去製作。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

電影最大的挑戰，自是找尋能飾演梅艷芳的演員。早於15年江志強和梁樂民便已進行海選，足足尋覓了兩年，才落實由其時28歲的模特兒王丹妮（Louise）飾演。「最初選角的出發點，希望可有演戲經驗，最好能唱歌，外型又有點似，最後Louise出現在眼前時，她既沒有演戲經驗，身高外表也不似，但我們還是覺得人選出現了。」

江志強解釋原因：「Louise的身世跟梅姐有點似，她也是在單親家庭長大，被父親遺棄，因想分擔媽媽養家壓力，10多歲便兼職賺錢，她的堅強令我覺得適合演出。」

導演梁樂民當時為王丹妮安排了一場full dress rehearsal，讓她穿上婚紗演繹演唱會《夕陽之歌》一段。「當日的團隊全都跟梅姐合作過，試演完後，大家都說『梅姐返來了』，這件事好神奇，Louise用了很短時間，便可征服曾任梅姐梳頭化妝服裝的工作人員，讓我們知道人選終於出現了。」

【一代天后】《梅艷芳》傳記片預告首曝光 梅姐生前錯失拍《十面埋伏》成抱撼

▲ 江志強（右）梁樂民（左）都對梅艷芳十分懷念。（攝影：黃建輝）

王丹妮花兩年作特訓

落實了王丹妮演出後，她仍需要進行約兩年的特訓，包括上演戲、跳舞、唱歌等課程，而其中一位戲劇老師便是已過身的廖啟智。梁樂民指：「一開始Louise確是雞手鴨腳，去到後來，當然不能跟梅姐比，但其進步是有目共睹。拍攝時我們像打開了潘多拉盒子，大家心底都渴望梅艷芳可以再唱多一首歌，演多一齣戲就好，透過王丹妮的演出，就好像實現了願望。」

導演笑言在現場不會叫Louise的名字，而是直接喊「梅姐」，仿佛大家眼前的便是梅艷芳本尊一樣。

梅姐的一生，也是跟香港的社會緊扣，江志強稱：「梅姐一生起跌跟香港很相似，由90年的輝煌，去到2003年是一個低點，但梅姐是很有拼勁的人，哪裡跌到就哪裡爬起來，以往每個義演籌款都有她的身影，沙士最悲慘期間，梅姐帶病也要發起籌款騷，去到最後堅持完成演唱會，更有信心病好後繼續拍廣告、拍電影，這拼勁真是好值得懷念。」

梅艷芳主演《胭脂扣》上映30周年 秋官辭演十二少改由張國榮出演

▲ 梅艷芳是香港的女兒。

記下香港輝煌年代

他感慨道：「很多人問為何這一刻拍梅艷芳電影，我也不知道，只想有能力時做到便拍，再過多十年，或者人們對她的的感受也會有別。」

梁樂民認同：「要講『香港女兒』，除了梅姐，另一個應是謝婉雯醫生，她們共同點都是真心為香港，受港人尊重。正如江老闆所講，梅姐參予好多籌款活動，看回當年紀錄十分感動，這份無私的愛不能假裝，是真正對香港的感情，香港人曾擁有過梅艷芳，是我們的福氣。」

電影《梅艷芳》故事主要圍繞梅艷芳出道至人生最後一刻，涵蓋了梅姐的友情、愛情和事業，梁樂民就透露戲中會出現飾演劉培基、張國榮等梅姐身邊重要的人物。

江志強則強調出發點並非拍梅艷芳的傳記片：「梅艷芳的事跡有太多面，電影是用我們的角度去描寫梅姐，也紀錄大家心目中最美好的時光，別問為何誰沒有出現，因為重點是去懷念梅姐的做人精神和善心。」懷念梅艷芳，固然是忘不了巨星風采，更重要是懷緬漸退色的似水年華。

記者：陳家昌