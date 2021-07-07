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【香港出品】2021本地有機西瓜節展開　 ​漁護署推介4款本地品種

社會 19:39 2021/07/07

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漁農自然護理署今日（7日）就本地有機西瓜節推介四個特色品種。圖示貼有標籤的四個品種，包括「哈蜜」（左上）、「無籽3F-2728」（前中）、「黛安娜」（後中）和「超甜黑美人168」（右）。（政府新聞處）

本地有機西瓜節已經開始，漁護署今日（7日）推介四個特色品種西瓜。漁護署發言人表示，4個特色西瓜品種，包括「無籽3F-2728」、「黛安娜」、「哈蜜」和「超甜黑美人168」，均為漁護署引入的優質品種，署方推廣以有機環保的方法種植。它們適合本地水土及夏季栽種，產量高、品質好，而且果實大小適中，適合時下中小型家庭闔家享用，深受農戶及消費者歡迎。
　　 
發言人續指，「無籽3F-2728」是今年新推介的無籽西瓜品種，果呈小球形，果皮綠色帶深色條紋，果肉呈紅色，甜度約10度（該度數為量度水溶液中含蔗糖濃度的單位──白利糖度）。「黛安娜」果呈橢圓形，果皮鮮黃帶斑條，紅肉清甜，甜度約11度。「哈蜜」果呈橢圓形，果皮鮮綠色並帶條紋，果肉清甜、呈橙黃色，甜度約10度。「超甜黑美人168」果呈小球形，果皮綠色帶深色條斑，果肉鮮紅多汁，甜度約12度。一般本地有機西瓜甜度介乎八至12度。  

漁護署一直致力推廣優良作物品種，指導有機農戶栽種西瓜及其他農作物，以加強本地農業的可持續性。為協助農戶擴大銷售網絡，並與市民分享種植成果，漁護署今年繼續邀請全港恆常舉辦的有機農墟參與西瓜節。

從七月起，市民可於各有機農墟選購本地有機西瓜及其他時令蔬果，支持本地農業。市民亦可透過「本地魚菜直送」手機應用程式，向蔬菜統營處訂購；或透過香港有機資源中心認證有限公司網頁，聯絡種植有機西瓜的認證有機農友購買。本地有機西瓜及時令蔬果供應期有限，欲購從速。

市民若想進一步了解更多本地有機西瓜節資訊，請瀏覽漁護署網頁或Facebook專頁。 

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：曾卓鋒

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