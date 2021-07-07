【港區國安法】光城案3中學生被控串謀恐怖活動罪　還押至9月1日再訊

▲ 光城案3中學生今於西九龍裁判法院提堂。經濟日報資料圖片

警方日前搗破港獨組織「光城者」，以國安法拘捕9人，當中3名學生同被控1項串謀恐怖活動罪，今(7日)午被押解至西九龍裁判法院提堂。3人申請保釋被拒，還押至9月1日再訊，下周四(15日)15歲男生將就保釋申請覆核。

3名被告均為學生，包括17歲何姓男生、歐文（19歲）及15歲男生，3人同被控違反《國安法》第24條及《刑事罪行條例》第159A及159C條。

串謀恐怖活動罪指，3人於2021年6月6日至7月5日期間，在香港一同串謀及與其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港特別行政區政府或者威嚇公眾以圖實現政治主張，組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方式嚴重危害公眾健康或安全。

總裁判官蘇惠德拒絕3人的保釋申請，3人還押至9月1日再訊，下周四(15日)則處理15歲男生的保釋覆核申請。

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記者：陳卓欣