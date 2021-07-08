【英語音樂劇】基全小學校內打造黑盒劇場　小四生演音樂劇培養自信講英文

▲ 基全小學小四生表演英文音樂劇。（馮漢柱攝）

位於大角咀的中華基督教會基全小學，於去年暑假斥資約30萬，將學校8樓的會議室及教員休息室改建成黑盒劇埸。為培養學生的自信心，及對英文的興趣，讓學業壓力較輕的小四學生，用一整個學年時間排練一套英語音樂劇。134名小四生齊齊變身海洋生物，挑戰用英文表演。校長相信，學生練習到自信地說英文，到他們升中時要做英文面試等，都不會擔驚受怕。學校稍後會將完整表演上載到網上。

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在海洋深處，一隻名為「Noble Gnarble」的虛構海洋生物努力追尋夢想，希望跳出海面，觀看美麗的夕陽，但牠天生弱小，沒有強壯的魚鰭及靈活的魚尾，其它同類的生物亦嘗試阻止牠，甚至有邪惡的生物要把牠吃掉，但Noble Gnarble一直沒有放棄。這是基全小學購入的劇本，期望透過故事向學生宣揚正面訊息，教育學生如何面對困難，就好像故事主角的一樣，即時在逆境中，都可以成功追尋夢想。

學校亦購入多首樂曲的版權，由老師自行編舞，亦動員22名老師為學生排練、化妝，約130名小四學生分為6組，一起在學校的黑盒劇場進行約25分鐘的演出。每組負責在不同幕次表演，因此一套劇會有5個主角，他們均扮演同一角色。

陳可欣在劇中扮演奸角「The Subbalubbles」，她說，一開始對學校要辦音樂劇感奇怪，「學校是讀書學習的地方，為什麼要學生做音樂劇呢?」但她很快發現當中樂趣：「可以挑戰做壞人，研究如何用眼神、動作、語氣扮演奸角，還會觀察卡通片內的壞人是怎樣的。」可欣說自己英文不好，為了演好音樂劇，將台詞先翻譯至中文，理解意思後，再背英文台詞。

身穿彩色、閃亮的衣服，額頭畫上彩色「魚鱗」，眼睛撲上閃粉，能在舞台上流暢地說着台詞的可欣，本來卻連與同學進行正常對話都有困難。她由內地來港讀書約兩年，其母認為，可欣參與音樂劇後，各方面進步都很大：

可欣一開始連聽說廣東話都成問題，但現時廣東話及英文都更流利。以前她不敢與同學交流，但通過音樂劇好像與同學拉近了關係，又多了朋友。感覺她整個人都更富自信，比之前開朗活潑，還更喜歡上學。

飾演同一角色的袁子茵就最喜歡其角色色彩繽紛的造型， 她分享，自己的英文本身不錯，但如果遇到不會的英文字，會主動請教老師。子茵媽媽表示十分支持其興趣，甚至覺得對她學業有幫助：「如果小朋友讀書辛苦，可以透過唱歌跳舞放鬆休息。」

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負責排練的音樂教師黃文龍表示，不少學生一開始抗拒透過用英文表演，老師會向學生指出，音樂劇不只語言的元素，還有跳舞、唱歌的部分，吸引他們繼續排練，亦因應學生意願及能力分配角色，務求每個學生都可挑戰自己，同時又不會超出能力範圍。

校長李寶文說，早於2018年已萌生讓學生持續表演的想法，他憶述，當時有一班學生曾於到屯門大會堂表演，他見到在台上表演的同學自信十足，覺得舞台表演令讓學生增強自信、培養對語言興趣：

對部分學生來說，講英文是有難度的，我覺得話劇可以變成一個媒介，讓學生接觸英文，並提升對自己英文口語能力的自信。小朋友在小四時練習到自信地說英文，到他們升上小五小六，升中時要做英文面試等，都不會擔驚受怕，因為他們試過踏足大舞台。

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記者：黃悅晴