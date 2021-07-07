【非禮女童】特意踩甩學童鞋影其腳照　40歲速遞員涉3宗非禮案被捕

▲ 旺角警區刑事調查支援隊女督察吳栢慧（右）呼籲，家長要時刻照顧其子女，不要讓年紀細小兒童獨自一人在街上流連。（曾秋文攝）

警方拘捕一名40歲任職速遞員男子，涉嫌與多宗非禮案，有違公德行為及刑事恐嚇案有關。

即看案件詳情：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

旺角警區刑事調查隊第9隊吳柏慧女督察表示，今年5月14日下午12時30分，一名11歲小六校服女童行經弼街與上海街交界時，被一名男子尾隨並特意踩甩其皮鞋，男子其後帶受害女童到附近後巷聲稱幫她弄好鞋子，期間女童發現疑犯用手機拍攝其腳部，受驚下正想離開時被疑犯從後箍頸及警告不能告知家人，女童其後向學校社工報告再而報警。

警方其後翻查大量閉路電視，鎖定疑犯特徵及出沒地點，昨日(16日)旺角特遣隊探員晚上7時巡經旺角道及上海街一帶時，發現該名目標男子在街上徘徊及尾隨其他小童，男子至塘尾道一餐廳外時，向一名穿著校服男童稱其鞋帶鬆脫，並用手捉住男童，探員見時機成熟立刻上前拘捕，其後警方根據被捕男子手提電話內相片資料，發現第三名受害男童在7月5日下午4時，由界限街往汝州街準備補習期間，被該名男子用同一手法拖往後巷並用自備之拖鞋替男童更換及拍攝其腳部。

警方呼籲家長要時刻照顧其子女，不要讓年紀細小兒童獨自一人在街上流連，家長如發現其子女有以上經歷，請與旺角刑事調查隊第9隊聯絡36618715。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

記者：曾秋文