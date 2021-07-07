元朗信義中學兩學生唱《銀河修理員》遭記大過　傳校方認為歌詞有政治含意

▲ 基督教香港信義會元朗信義中學被指「DQ」兩名涉違反歌唱比賽規則的學生。（校網截圖）

基督教香港信義會元朗信義中學兩名學生，疑因在校內歌唱比賽唱出未經審批歌詞，違反比賽規則遭「DQ」，有傳校方認為其唱出樂隊Dear Jane《銀河修理員》的「亂世」、「對抗」等歌詞，具有政治含意，二人事後更遭記大過、禁以該校學生身份參與任何校外比賽或活動，或影響其以課外活動成績報讀大學的機會。事件引起網民熱烈討論，校方做法反遭質疑政治化，亦有意見認為校方過份敏感。教育局稱正就事件向學校了解。

據報涉事兩名學生原計劃在校內歌唱比賽演出《銀河修理員》，報道引述消息人士指校方因原版歌詞中的「亂世」及「對抗」等字眼含政治意思，而拒批表演，二人遂以改詞版《疫情加油》參加初賽，但晉身決賽後堅持唱出原版歌詞，其中一人在演出結尾亦說出一句「香港人加油」。

表演完結後，二人即被教師訓話，事後遭取消比賽資格、記大過，並禁止以該校學生身份參與任何校外比賽或活動，而其中一人原先為校隊成員，將不可再參加學界體育比賽，另一名涉事學生亦須辭任原任學會主席職位。TOPick向該校查詢暫未獲回覆。

教協副會長葉建源認為，事件反映各界在時下社會環境特別敏感，由於暫時未知悉事件具體細節，相信當中有可能不涉及政治問題，但在現時的大環境也可能造成緊張關係和衝突。

教育局回應表示，正就事件向學校了解，並會繼續與學校保持聯繫，以提供意見。局方重申學校是學生學習的地方，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地，提醒學校在傳授知識外，更有責任培育學生的品德，面對行為或價值觀有偏差的學生，學校有責任加強訓輔工作，匡扶他們建立正面思維及良好的品格和行為。

教育局提及，隨著港區國安法生效，局方已提醒學校須按學生的認知發展及能力，透過教育適當及適時向學生解釋國家安全的重要性，並提醒學生他們遵守有關法例。

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記者：馮琪雅