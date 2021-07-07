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【教主誕】苦主親訴MIRROR導致婚姻破裂　鏡嫂迫老公為Anson Lo慶生

娛樂 22:37 2021/07/07

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苦主現身。

近日「我老婆嫁左比Mirror導致婚 姻關注組」成爲城中熱話，一眾老公在社群内哭訴老婆太喜歡Mirror而導致他們感覺婚姻「被 插足」，甚至感覺「被戴綠帽」，引發全城討論。

在昨晚有「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂 關注組」群主到JOOX吹水台開台進行討論，成功引來過千人參與，成為JOOX吹水台開台以來最高參與討論人數的一次。Anson Lo亦會7月7日晚加入跟一眾苦主吹水。

一眾苦主到JOOX吹水台吐苦水。

當晚有一眾老公老婆參與討論外，亦有大量花生友加入留言，反應相當熱烈。 以下為一些撮要有趣情節: 

平常老公們開台時多數只有十幾人，但當晚忽見群情洶湧，甚至驚覺連自己老婆都加入了 聊天房，不敢亂説話。 

「苦主」老公們公開呼籲花姐可否不要讓Mirror代言太貴的產品及名牌， 因為老公們可能 會面臨破產。 

老公們亦表示雖然他們會哭訴Mirror「介入」他們的婚姻，但他們其實也很欣賞Mirror，開 群組只是為了控訴老婆們追Mirror的瘋狂行爲。

老公們表示，女朋友成為鏡粉可接受，但老婆成為鏡粉感覺上似被「帶綠帽」， 頭頂好 綠。

提及有老婆會在床上擺設印有Mirror成員樣貌的人形攬枕，老公們立即反擊笑言自己可否 都在床上擺設周秀娜攬枕。

當晚搭正十二點，一眾太太們強行要求老公們一起唱生日歌慶祝教主Anson Lo生日，部份 太太更表明要幫老公換上粉紅色衫來一起慶生。

撰文 : TOPick柴犬出動

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