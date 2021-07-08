【強制檢測】入境澳洲確診港人離港前9日訪10餐廳　K11 Musea鏞鏞．藝嚐館等15指明地方須強檢

▲ 入境澳洲確診港人離港前9日訪10餐廳，包括K11 Musea鏞鏞．藝嚐館等15指明地方須強檢。資料圖片

政府深夜發出最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的人士，接受新冠病毒核酸檢測。其中包括政府今日（7日）收到澳洲當局通報的一宗曾於香港居住、涉及L452R變異病毒株的非本地確診個案，追查發現該個案離港前曾身處14個指明地方，包括10間餐廳食肆，相關人士須於7月9日或之前接受強制檢測。

14個指明地方包括：葵涌九龍貿易中心第1座21樓、香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室、灣仔The Hennessy31樓及頂樓 Wooloomooloo Steakhouse、灣仔灣景中心大廈DiVino Patio - Ristorante BarPizzeria 、旺角朗豪坊火車頭越南餐室、葵芳新都會廣場稻成京川滬、圓方pho.dle.bar、旺角鴻都大廈快樂小羊火鍋餐廳、深水埗愛文生、大角咀聚小館、尖沙咀K11 Musea鏞鏞．藝嚐館、旺角新世紀廣場念川居、佐敦香港體檢中心4樓及2樓。

2021年7月7日強制檢測公告詳情(須於7月9日或之前接受檢測；若在7月5日至7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)：

A. 涉及 L452R 變異病毒株的非本地確診個案曾到訪的地方

1. 九龍貿易中心第1座21樓：葵涌葵昌路51號 -- 在6月8日曾身處超過一小時的人士

2. 環亞機場貴賓室：香港國際機場一號客運大樓6樓(離境大堂，鄰近1號閘口) -- 在6月26日下午6時至8時曾身處人士

3. Wooloomooloo Steakhouse：灣仔軒尼詩道 256 號 The Hennessy31樓及頂樓 -- 在6月17日下午6時至10時曾身處人士

4. DiVino Patio - Ristorante BarPizzeria：灣仔港灣道28號灣景中心大廈Brim 28 1樓11號鋪 -- 在6月21日中午12時至下午6時曾身處人士

5. 火車頭越南餐室：旺角亞皆老街 8 號朗豪坊 4 樓 12號鋪 -- 在6月21日中午12時至下午6時曾身處人士

6. 稻成京川滬：葵芳興芳路 223 號新都會廣場 4 樓 413-416 號鋪 -- 在6月22日中午12時至下午6時曾身處人士

7. pho.dle.bar：尖沙咀柯士甸道西 1 號圓方 2 樓 2132 號鋪 -- 在6月23日下午6時至下午10時曾身處人士

8. 快樂小羊火鍋餐廳：旺角豉油街 60-104 號鴻都大廈部分地下至2樓 -- 在6月25日中午12時至下午6時曾身處人士

9. 愛文生：深水埗石硤尾街 1 號地下 B-C 號鋪 -- 在6月25日下午6時至下午10時曾身處人士

10. 聚小館：大角咀大全街 41 號地鋪 -- 在6月22日下午6時至下午10時曾身處人士

11. 鏞鏞．藝嚐館：尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 Musea7 樓 701 號鋪 -- 在6月23日中午12時至下午6時曾身處人士

12. 念川居：旺角MOKO 新世紀廣場 5 樓 501 號鋪 -- 在6月18日中午12時至下午6時曾身處人士

13. 香港體檢及醫學診斷集團有限公司：佐敦彌敦道 241-243 號香港體檢中心 4 樓 -- 在6月23日下午4時至下午6時或6月25日中午12時至下午6時曾身處人士

14. 香港體檢及醫學診斷集團有限公司：佐敦彌敦道 241-243 號香港體檢中心 2 樓 -- 在6月24日上午10時至中午12時曾身處人士

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 金泰屋：東涌黃泥屋村 1 號 -- 在6月18日下午6時至下午10時曾身處人士

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責任編輯 李志強