【親子好去處】14位迪士尼公主現身新世紀廣場　盡睇空運直送獨家限定精品【多圖】

▲ 「Disney Ultimate Princess Celebration｜迪士尼公主巡禮」登陸MOKO旺角新世紀廣場。（梁樂欣 攝）

為慶祝香港迪士樂園度假區15周年及6月30日剛於樂園「奇妙夢想城堡」舞台推出的「迪士尼尋夢奇緣」舞台匯演，MOKO旺角新世紀廣場會舉行「Disney Ultimate Princess Celebration｜迪士尼公主巡禮」主題活動，滿足一眾公主迷。

今個夏日，長髮公主、睡公主、灰姑娘、茉莉公主、貝兒等14位迪士尼公主一同齊集，在城堡前跟各位公主迷會面。

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近5米高迪士尼城堡

場內設有近5米高參照「奇妙夢想城堡」製成的華麗裝置，是首個展示於香港迪士尼樂園以外的城堡主題裝置，襯托著各位公主及女王的塑像，發放著充滿愛、勇氣及熱情的正能量。

迪士尼期間限定店會發售香港迪士尼樂園精品及過百款全新迪士尼公主主題精品，獨家限定的「公主美妝系列」相信會令大家心動，而部分精品更是由台灣，日本及英國空運直送，公主迷必定滿載而歸。

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化身小公主

一眾小朋友可於「小小公主變身趣拍站」化身成為心愛的迪士尼公主，於全新主題佈景前拍下開心滿載的照片，感受夢想成真的一刻。

此外，商場會舉行「神秘魔鏡王子見面會」，各位公主可把握機會與王子相遇！

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「Disney Ultimate Princess Celebration｜迪士尼公主巡禮」主題活動

日期：7月8日至9月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MTR樓層中庭

迪士尼公主期間限定店

日期：7月8日至9月5日

時間：中午12時至晚上9時 (星期一至四) / 上午11時至晚上9時 (星期五至日)

地點：MTR樓層中庭

迪士尼小小公主變身趣拍站

日期：7月8日至9月5日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MTR樓層M59號

同場加映：張炳強、袁淑珍、梁偉德