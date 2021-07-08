【5000元消費券】美麗華集團推逾600萬元消費券優惠　Mira Place限定消費滿額享100%現金券回贈

▲ 美麗華集團首推消費券多重賞，送600萬優惠商場最高100%現金券回贈。（相片由美麗華提供）

為響應政府電子消費券派發，美麗華集團將於8月1日至12月31日推出首個「MIRA消費券多重賞」，聯合旗下商場、酒店、餐飲及旅遊送出超過5,000份低至三折的獎賞禮遇，總值超過600萬，鼓勵市民消費、刺激經濟。

活動將分階段推出：

第一重：Mira Place商場限定 最高100%現金券回贈

推廣期內，以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」於Mira Place商場消費最高可享滿$500送$500商場現金券回贈及雙倍積分獎賞，適用於場內超過70間人氣商戶及餐廳，包括Don Don Donki、UNIQLO、無印良品、翠亨邨及新同樂，全方位消費優惠。



第二重：旗下酒店及餐飲 連續5個月額外九折獎賞

旗下酒店The Mira Hong Kong及Ｍira Dining共12間中西食府包括國金軒及翠亨邨，以指定電子消費模式消費即可享額外九折獎賞。額外九折獎賞可與其他精選優惠一同使用，令顧客有機會享受最高七五折的「折上折」優惠，包括酒店訂房、用餐及水療體驗；餐廳主餐牌及精選套餐等，帶來多重消費新驚喜。

▲ 惠顧意大利餐廳Assaggio都有優惠。（相片由美麗華提供）

第三重：網上商店Mira e-Shop 7天限時快閃優惠

全新網上商店Mira e-Shop將於8月1日同步舉行一連7天的限時快閃優惠，提供多款低至三折的五星級住宿及米芝蓮推薦美饌優惠，其中包括半價品嚐國金軒、翠亨邨及The French Window套餐；及三折享受The Mira Hong Kong酒店套房連美饌體驗等。限定快閃優惠必須以Alipay HK或WeChat Pay HK付款，數量有限，售完即止。

記者：周美好