【命懸一線】短腸症悅悅肝腎衰竭停止洗血　父母仍抱希望：一息尚存都不放棄

▲ 1歲患有短腸症的悅悅肝衰竭，父母指她現時情況沒惡化也沒好轉。

1歲女嬰可悅（悅悅）與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生，悅悅不幸在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，患有短腸症的她小腸由12厘米駁至30厘米，不過出現肝衰竭問題。悅悅父母Chris和Yuka在社交媒體透露，悅悅情況沒惡化也沒好轉，醫生吿知復原機會很微。

▲ 現時悅悅的情況沒惡化也沒好轉。（「CoKa.Kona Baby」fb圖片）

情況沒惡化亦沒好轉

Chris和Yuka今日（8日）凌晨於facebook專頁「CoKa.Kona Baby」發文，表示悅悅「洗血」（血液透析）已5周，現時情況沒惡化亦不見好轉。醫生認為評估肝功能的阿摩尼亞指數尚且合格，可以開始停止洗血，以免持續洗血增加感染風險，並且：

希望悅悅能夠舒舒服服咁瞓喺床上，唔好太多束縛。

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悅悅停止洗血後，將視乎情況以藥物控制，擔心用藥過多肝臟不勝負荷。爸媽指悅悅除肝衰竭外，腎臟也開始出現衰竭跡象，暫未需使用藥物控制，另外排尿情況亦不樂觀。他們寫道：

醫生今日指悅悅其實復原機會好微，嚟緊日子主要都係希望佢能夠精神返少少，唔好太多束縛，舒服啲……

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小腸吸收能力改善

Chris和Yuka惟一安慰的是，悅悅小腸吸收能力開始改善，只是暫未見到對肝臟有明顯幫助。不過夫婦仍懷抱希望：

只要一息尚存，我哋都唔會放棄。

▲ Chris和Yuka都盼望奇蹟出現。（文子健攝）

早前Chris和Yuka接受TOPick專訪時表示，盼望奇蹟出現，期待悅悅平安回家，一家四口開心生活的畫面。Chris在單親家庭長大，而Yuka來自一個破碎家庭，中學時已自立在外生活，成長經歷令她變得堅強。悅悅跨過多個難關，Yuka對這個女兒既心痛又佩服︰

好多人說我堅強，但悅悅比我更堅強，她經歷了那麼多，令我覺得無論遇到任何事情都要樂觀面對，不用害怕，這是生命影響生命。

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責任編輯：王明芳