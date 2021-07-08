【明星加持】Serrini為潮服COS PRIDE系列代言　「陀地歌姬」用愛和尊重擁抱多樣性

▲ Serrini當上COS PRIDE系列代言人。（圖片由品牌提供）

Serrini（梁嘉茵）可說是今年人氣最盛的女歌手，貴為「陀地歌姬」的她，演唱會Part 2門票火速售罄，一票要求。最近COS更找來Serrini當上PRIDE限定系列的代言人，深受LGBT族群歡迎的她，自然最合適不過。

▲ 連身裙。（$1,250/圖片由品牌提供）

▲ COS PRIDE tee所售得的款項，將會撥捐本地同志慈善機構「晚同牽」和「香港彩虹」（$490/圖片由品牌提供）

這一次PRIDE系列其實非常簡單，只有兩個項目，包括tee和再生棉tote bag，是COS與藝術家Coco Captain聯手設計，字體上用上彩虹顏色呼應LGBTQIA+彩虹旗幟，而項目所售得的款項，將會100%撥捐本地同志慈善機構「晚同牽」和「香港彩虹」。

對於有不少同志「粉絲」的Serrini，對同志議題一直非常支持，更曾經出席Pink Dot活動唱歌。她說：

我認為多樣性是很重要的，因為它激勵我們去想像並讓我們對周遭的世界保持一份好奇心。我們心底總有一份渴望，想成為與眾不同的個體，同時又需要感受自己屬於群體的一部份。某程度上，擁抱多樣性也就是擁抱自己是個怎樣的人。

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此外，她關於從LGBTQIA+同志社區亦有所學習，Serrini補充：

很多時候是關於尊重，以及他們及時行樂的精神。也許他們大部分都沒有想過自己如何脫離傳統的家庭或社會紐帶，因此他們更懂得珍惜生命中的每個時刻。 我認為這對我來說是非常值得學習的一課，例如我該如何將自己的每一天活得像最後一天，永遠謹記並感激社區中一些朋友不得不忍受的鬥爭，同時也不忘專注以幸福和抱以希望的態度對待每一天。

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記者：何偉雄