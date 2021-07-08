【強制檢測】大角咀中美樓上午7時完成行動　1200名檢測居民均沒有確診

▲ 大角咀中美樓1,200名檢測居民均沒有確診。（陳國峰攝）

政府昨日（7日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自昨日下午7時起限制在油尖旺大角咀道149-157號中美樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（8日）上午約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨一時，約1,200名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。此外，政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於6月6日至7月7日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於7月9日或之前接受強制檢測。



自今日上午約七時起，大角咀指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。



政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨一時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病毒檢測。截至今日凌晨一時，約1,200名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約570戶，當中約100戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。



政府亦了解有居民早前已於區內的流動採樣站或透過其他途徑接受檢測，故「受限區域」內的人士如在7月5日至7月7日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測。



政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款25,000元及監禁六個月。

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記者：陳麗娜