【大叔的愛】練美娟演Carmen姐增磅4公斤　娟姐樂意聽批評：令我進步

▲ ViuTV劇《大叔的愛》的「Carmen姐」練美娟接受TOPick訪問。（梁樂欣 攝）

ViuTV劇《大叔的愛》的「Carmen姐」練美娟每場戲都「食唔停口」，娟姐接受TOPick訪問時指因此增了3、4公斤，不愛甜食的她笑言可能因缺少了甜的基因以致很麻甩。

《大叔的愛》大獲好評，練美娟覺得是喜出望外，很開心可以令觀眾從Carmen姐這角色認識她。

【大叔的愛】Edan小學萌爆朗誦片被翻出 呂爵安從小練習做會行走的表情包

▲ （梁樂欣 攝）

娟姐拍《大叔的愛》增磅

娟姐到譚仔三哥米線中環旗艦店試食，一向真性情的她接受TOPick訪問說：「米線、辣或重口味的食物都喜歡，我不喜歡吃甜的食物，甜品反而較少吃，可能正正因為缺少了甜的基因在內而很麻甩。」

在《大叔的愛》演超為食的的Carmen姐，娟姐笑指拍每個Take也在吃：「加上每個Take也有數部機，即使不是我的戲碼，但知道攝錄機會Take到自己，所以也會繼續食，每天最少吃掉3至4包薯片。拍劇時是真食的，最喜愛吃薯片、薯條等很脆口的零食，還可以影響他們演戲。」

她更透露因此不經不覺肥了3至4公斤：「大家都指我不連戲、不專業，叫我不要再吞了。」娟姐爽朗地說。

【教主誕】神徒豪花6位數包郵輪送祝福 Anson Lo超大應援牌吸引司棋姐打卡

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

娟姐性格樂觀

《大叔的愛》叫好叫座，娟姐對此感到喜出望外：「多謝香港人這麼支持，因為首先在題材上也算是偏門，再加上演員都是新鮮的配搭，我們全部也未合作過，第一次來的效果這麼好，外間也這麼喜歡，我覺得是Win Win的，很榮幸大家在角色上認識我。」

很多人都認為Carmen姐就是娟姐的寫照，不過她透露：「Carmen姐一角有自己的基因在內，我才可自然地演到有如她一般，但我沒她那麼八卦。其實平日我並非這麼愛吃零食，較喜歡吃主食。最相似的就是她很開朗，甚麼也會積極面對，不會過於憂心。」

▲ （梁樂欣 攝）

娟姐不覺遲入行

娟姐於27歲時入行當幕前：「經常有人會覺得我外表很老，某程度我認同，因初出道時不懂得打扮，外表較顯老，加上我說話較為粗魯。之後的衣著年輕點，化妝清淡點，髮型可能前衛些，會愈來愈進步。」

對於會否覺得在演藝圈遲起步，直率的她說：「如果我是賣青春的話，那是遲入行，但幸好我是賣性格，性格是愈浸愈豐富，人愈大會愈多歷練，並會更懂得去有其獨特的個性，所以我反而覺得27歲入行對我來說是好事。」

▲ （IG圖片）

娟姐熱愛演藝工作

成為公眾人物後難免會被外界評論，大方的娟姐指：「所有留言都會看，好的壞的也睇，視乎你如何去解讀那意思，別人的評論是教我進步的一個方式。」

她認為《造美人》幫助了她很多：「拍這節目後更加知道如何去處理情緒才是王道。當壓力大時，我會去喝酒，所以很開心可在ViuTV主持喝酒的節目。能夠從工作中找到紓壓的方法，我真的很喜歡工作。」

記者：梁樂欣

同場加映：Anson Lo專訪