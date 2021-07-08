【疫苗接種】政府專家指儲存復必泰條件獲放寬　本地私家診所或可接種

▲ 劉澤星指長者接種避免感染後死亡，儲存復必泰條件獲放寬本地私家診所或可打。（資料圖片）

本港至今247萬人已接種第一劑新冠疫苗，佔12歲以上人口三成六。新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今（8日）在電台節目指，近日每日有約5至6萬人接種新冠疫苗，若保持此趨勢，期望到9至10月，本港疫苗接種率可達到7成的群體免疫基本門檻，惟確保群體免疫生效，須根據當時新冠病毒的傳染性。他又認爲，大部分確診後死亡個案，都是年長人士，故鼓勵更多長者接種亦十分重要，可避免長者感染後出現嚴重症狀甚至死亡。

另外，新加坡政府指未有足夠醫學或科學數據，確保科興疫苗能夠有效防範Delta變種病毒，暫將接種科興者排除在全國接種統計數字外。劉澤星表示，根據早前藥廠提供予本港的數據及世衞的報告顯示，科興有效應對變種病毒，尤其減少嚴重和死亡個案，香港現時使用的疫苗都可安全接種。他補充，復星醫藥確認未稀釋的復必泰疫苗可於一般藥物雪櫃、即攝氏2至8度儲存一個月，歐洲等國已相應響應，指將來本地私家診所或可以接種相關疫苗是好消息。

感染及傳染病專科醫生林緯遜在同一個電台節目指，私家診所接種科興疫苗已有一段時間，現時登記和取貨流程都暢順，故隨後再接種復必泰疫苗，在技術上沒有太大困難，但復必泰稀釋後需要在6小時內完成注射，診所要在預約時做好分配，確保不會浪費。

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記者：陳麗娜