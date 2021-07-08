【MIRROR時裝】陳卓賢+呂爵安型穿Alexander McQueen　初秋新裝強勢上陣

▲ 男團MIRROR的兩位人氣成員Edan及Ian型穿Alexander McQueen。

今個夏天，高級時裝品牌Alexander McQueen特別多事發生，其男裝系列在本地的曝光率亦是歷年之冠，箇中原因還不是本地男團Mirror成員密密穿上該品牌的新裝，令品牌在競爭激烈的男裝市場上排眾而出。

時裝設計師Alexander McQueen已經離世了11年，縱使直至今天仍有人認為創作總監Sarah Burton設計缺少了這位已故大師的偏鋒凌厲，但無可否認的是，Sarah的創作更易為大眾入門。

單是那一款酷似Stan Smith加大版的Oversized Sneakers，在市場上便賣過滿堂紅，就是已故的McQueen也做不到的事情。

▲ Edan穿上Alexander McQueen初秋系列。（恤衫$6,600、褲售價未定、皮靴靴$6,400/圖片由品牌提供）

▲ Ian（陳卓賢）早前Chill Club：A New Stage演唱會上穿上Alexander McQueen的西裝上陣。（$28,700/圖片由品牌提供）

而作為品牌統帥的Sarah，除了剛決定今後再不使用動物皮草外（有消息透露，英國將會成為全球首個禁售皮草的國家），品牌同時決定與二手網站平台Vestiaire Collective達成合作協議。

亦即是說日後品牌將共同對從消費者手中回收的二手商品進行評估和轉售，交易完成後更可獲得Alexander McQueen發出的一張優惠券，用於購買品牌最新的產品。

此舉既杜絕假貨在二手市場流通的同時，亦帶來新的商機，可說是百利而無一害，非常懂得做生意。

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至於亞洲區，韓星一姐全智賢當上品牌代言人，相信大家早已知曉。本地方面，有Mirror加持自然得到大家的關注，而題外話是，現正進行減價的春夏系列，正是誕生於當時疫情蔓延於英國封城的日子。

有見及此，於是Sarah Burton將倉庫內儲存的面料再加以利用，利用加印和加染的技術讓這一批舊有的面料有著重生的機會，間接亦為環保出一丁點的綿力。

產品查詢：2765 0200

記者：何偉雄