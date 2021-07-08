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【新冠肺炎】單親爸重病留院叮囑子女勿外出　姊弟獨留在家3日靠喝水充飢

親子 11:35 2021/07/08

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台灣一對姊弟因父親住院，家中食物耗盡只能喝水充飢。

在台灣，疫情未有緩和的跡象，當地政府呼籲民眾減少外出，避免增加傳播風險。高雄有名單親爸爸因重病需要住院洗腎，叮囑家中的子女切勿外出。由於家裡食物耗盡，姊弟只能喝水充飢。在3日後消息傳出，當地警方派員上門為姊弟送上食物。

家中食物耗盡靠喝水充飢

綜合台媒報道，一名單親爸爸與兩名子女居住在高雄市小港區。近日父親因健康問題，需要留院洗腎而無法回家。他在入院前叮囑子女切勿隨意外出，但家中糧食漸漸耗盡，姊弟3日沒吃東西，只能靠喝水充飢。

由於學校停課改為網上教學，剛剛國中畢業的姊姊和就讀國中一年級的弟弟，減少了與學校老師聯絡。在留家的期間，姊弟跟同學閒談間透露了家中的情況，事件輾轉傳到學校。校務主任隨即聯絡當區警局求助，而警方接報後立即派員到姊弟家中了解事件，並且送上食物。

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學校安排每日上門送食物

校方與學校家長會在知悉情況後，已請附近餐廳每日準備午餐和晚餐，在固定時間由巡邏警幫忙送食物，讓姊弟在父親出院前，不必擔心食物的問題。而當地社會局表示，已安排社工進行家訪，並且聯絡到姊弟的父親。

單親爸指，已通知其家人每日到家裡照顧孩子，而且會給姊弟兩人零用錢，在必要時外出購買食物。他亦感謝各方的關心，認為不需要再為子女送食物，希望將資源留給真正有需要的人。而社會局和學校表示，會繼續與姊弟保持聯絡。

同場加映：子女家中上網課坐不定經常游魂　心理學家分享4個步驟上課更專心

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責任編輯：王明芳

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