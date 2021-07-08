【說話技巧】上司經常犯的說話大忌 「長話短說」結果是滔滔不絕

▲ 鄭丹瑞認為，講得太多，別人不僅不會被打動，只會打呵欠。

教說話技巧，我會提出一些大家經常不自覺說漏口、本來以為無傷大雅、但習慣了就會令人愈聽愈不爽的說話大忌。

譬如：「如果你問我」（並不是歌名）這五個字，是很多人的口頭禪，你身邊一定會遇過這樣的一個上司，又或者同事：「大家覺得呢件事應該點樣做呢？如果你問我呢，我就……（下刪三千字）」

這位上司又或者同事，根本就想發表自己的意見，想大家都聽他的，但又擔心大家覺得他獨裁，同時又擔心萬一真的有太多人發表意見，自己的那一套就會被忽略，所以，第一句先扮自己很虛心、很想接納大家的意見，到第二句就迅即進入自己早已設定的主題。

「其實我哋都無打算問你。」身邊的人，一定心中納悶：「你想講，咪自己發表囉，做乜嘢要擺我哋上枱呢？」久而久之，大家就會習慣了「你講晒啦，唔使我哋都得啦！」是好事還是壞事，自己判斷。

另一句說話大忌，是「長話短說」。「我知道時間無多，所以我長話短說。」到頭來，這番「長話」，根本就沒有「短說」，已經超時了，還在滔滔不絕。

智者曾經教我說話的技巧：「先不管內容，最重要的是，學懂幾時適可而止。」你一定聽過「打動人心的說話，不在於它的長度，而在於它的深度。」講得太多，別人不僅不會被打動，只會打呵欠。

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原文刊於《經濟日報》，原題為「說話大忌」