▲ 《大叔的愛》田牧愛巢原是「逆流大叔」黃德斌舊居？鏡粉全包體驗價每晚$2431！

由Edan（呂爵安）、Anson Lo（盧瀚霆）及黃德斌主演的ViuTV劇《大叔的愛》大受歡迎，兩位主角田田與阿牧同居的愛巢成為每集的主要場景，有網民發現該單位其實能夠在AirBnb租住，每晚價錢約2000多元。

而電影《逆流大叔》導演陳詠燊亦發現，「田牧愛巢」其實是當年黃德斌在電影中的住所，可說非常巧合！

【教主誕】苦主親訴MIRROR導致婚姻破裂 鏡嫂迫老公為Anson Lo慶生

▲ 昨晚播出的一集，半裸阿田從後擁抱阿牧作挽留。（劇照）

租住「田牧愛巢」

熱播BL劇集《大叔的愛》吸引到大批「鏡粉」以及「BL劇迷」熱烈追捧，有指此劇是ViuTV有史以來收視最高的劇集。劇中三位主角田一雄（呂爵安飾）、凌少牧（盧瀚霆飾）以及上司KK（黃德斌飾）的三角戀令人看得津津有味，劇迷亦開始去逐一翻查劇集的拍攝場景。

其中出場率極高的，當然要數田田的寓所，當中發生了不少經典場面。包括阿牧與阿田在浴室的「濕吻」、密友梓芊（Asha Cuthbert飾）醉酒後誤看阿田裸體等，都在這個「田牧愛巢」中發生，有眼利網民查出，該單位位於旺區尖沙咀，更能夠在民宿出租網站AirBnB租住。

【大叔的愛】練美娟演Carmen姐增磅4公斤 娟姐樂意聽批評：令我進步

▲ 「田牧愛巢」於民宿平台放租。（網站截圖）

「田牧愛巢」位於尖沙咀

「田牧愛巢」位於尖沙咀，距離地鐵站只1分鐘路程，為配合劇情，單位只得兩個房間。

但實際上該單位有3間睡房、2個浴室，全單位共有4張床能夠容納約12人租住。

【大叔的愛】「梓芊」徐㴓喬認雙性戀撐LGBT 混血Asha與同性密友拍拖多年

▲ 梓芊搬進「田牧愛巢」後，成為阿田與阿牧的「感情催化劑」。（劇照）

截至今日上午11點半，最近的可租日是本月的12至13日，房價加上清潔費和服務費用，索價港幣2431元。

如果有12位鏡粉想組團上門感受一下「田牧」戀愛氣氛，平均每位只需約200元，算是抵玩！

【大叔的愛】黃德斌曾未能抽離角色患抑鬱 感恩獲太太扶持走出低谷

▲ 鏡粉可以租住「田牧」愛巢感受他們的戀愛氣息。（劇照）

《逆流大叔》取景地

另外，電影《逆流大叔》的導演陳詠燊（Sunny）日前亦已認得「田牧愛巢」，正是他當年在電影中的男主角、黃德斌飾演的「大叔」泰哥的住所。

他在網上寫道：「如無認錯，《逆流大叔》中黃德斌間屋，同《大叔的愛》入面田田間屋，其實係同一間屋嚟。緣份嘅嘢真係殘忍，一個大叔愛上咗一個小鮮肉之後，發現自己心愛嘅小鮮肉，竟然同另一個小鮮肉住返喺佢以前嘅舊居度，實在太...劇情自己接，我已經亂到諗唔到...」

【媽媽煲劇】阿媽沉迷睇《大叔的愛》女友齊撐BL劇 港男質疑︰真係正常咩？

▲ 黃德斌於《逆流大叔》中就是住在「田牧愛巢」中。（電影劇照）

接連有不少網民發揮豐富的想像力，把《大叔的愛》和《逆流大叔》來個跨劇本的二次創作，更有網民串連起黃德斌與簡慕華的舊作《心戰》、《刀下留人》等等，實在創意爆燈。

▼ 點擊圖片放大 +27 +26

同場加映：Anson Lo、Edan、Jer、Tiger訪問