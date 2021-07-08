【盛‧舞者】《開心速遞》袁鎮業入行9年感被忽略　Kelvin為事業哽咽：已經好努力

▲ 《盛‧舞者》中袁鎮業為事業落淚。

《盛‧舞者》昨晚一集（7月7日）延續「一人一個故事」以「機會」為題，將故事聚焦在曾參演《愛‧回家之開心速遞》的袁鎮業（Kelvin）身上，立了很多決心重拾舞蹈的他，險陷首輪被淘汰困局！

今集講述三位導師狄易達、麥秋成及王君馨在一眾舞者中，挑選屬於自己戰隊的精英。三人輪流作了專業示範後，參賽者便在指定時間持續努力認真地練習舞步。

▲ 王君馨示範。

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火雞姐（丁可欣Yanki）受訪時直指過程好好玩：「最攰是達仔隻舞，練完兩隻舞還要落地前滾翻，滾來滾去我都不知自己去了哪裡，然後Bomb一聲就完。」

導師則趁參賽者練舞空檔，與錢嘉樂等分享心目中盛舞者應具備的條件，其中秋成讚嘆謂：「神奇地見好多女參賽選手前滾翻做得幾好。」足見一眾舞者實力。為了炒氣氛，孖8、Eden、Monkey J.、俊堅等更在司儀要求下，於甄選前「最後衝刺」晒舞技吸引導師青睞。

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之後三名導師開始揀選心頭好，三人分七輪在手持的黑板寫上心儀舞者編號，之後由舞者奪回主導權挑選心儀導師。君馨與達仔爭火雞姐期間，君馨竟大爆火雞姐是達仔徒弟，更搞笑謂：「你同他跳了十幾年可以轉人！」達仔則還擊：「我要你突破自己！」最終獲火雞姐「重返懷抱」。

Kelvin流男兒淚

終極洋蔥位落在Kelvin身上，身陷淘汰邊緣的他，談到因傷患等原因放棄當全職舞者時數度哽咽，並落下男兒淚：「今次比賽好掙扎，因為我真的停了很久沒跳。我好鍾意跳舞，曾做全職舞者，但不幸勞損，所以發展新道路，但付出了九年，頭幾年我好努力操弗，但都沒機會…隨住年紀開始大，想重拾跳舞，身體暫時未可以同步，但已經盡最大努力。」

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錢嘉樂聞言感性謂：「年青就是好，有心事都可以真情流露，到我這年紀會收起來。」幸好達仔最終選了Kelvin作最後一位戰隊成員；對於Kelvin得償所願，現場舞者大表振奮，紛紛擁著他道賀及安慰，場面感人。

Kelvin接受電話訪問時，坦言九年的演藝路雖然比別人行得慢，也曾錯失一些機會，但他依然沒有失望，因為覺得讓自己多了時間去修練演技、累積經驗、汲取知識去裝備自己，以最佳狀態抓緊機會。

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他又指入行初期曾對擔任替身反感：「我轉幕前就是想企前些，想多些人望到自己。當我做替身，不需要講對白，只影我膊頭、背影，會不開心，因為不是我鍾意做的事。」他透露最近依然接了一個替身工作，不過卻大感雀躍，因為感到備受尊重及有很多學習機會。

問到Kelvin藝人與舞者何者較艱難，他坦言做藝人更複雜，需要靠自己努力；談到經濟狀況，他坦言當全職舞者時收入穩定，反而當了藝人後會入不敷支，不但要靠儲蓄，更試過有段日子「冇畀家用」，幸而得家人支持及體諒。

同場加映：焦浩軒訪問