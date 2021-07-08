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【MIRROR成員】小姜糖冧爆講：我願意　姜濤喜獲女兒榮升「姜爸爸」

娛樂 11:28 2021/07/08

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姜濤宣布要做爸爸！

男團MIRROR成員人氣熱度不減，經歷昨日（7月7日）的「教主誕」（Anson Lo生日）後，姜濤再「報喜」宣布榮升做「爸爸」，而一眾姜糖（姜濤粉絲專稱）亦大叫他做姜爸爸！

【MIRROR成員】小姜糖唱《蒙著嘴說愛你》示愛　姜濤回應鏡粉令苦主受二次傷害

小姜糖可愛到暈！（影片截圖）

姜濤喜獲女兒

早前，有鏡妻粉在群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」貼出一段2歲半囡囡唱《蒙著嘴說愛你》的短片，意外獲姜濤本人轉發，並留言指「來做我女兒吧」。

當時，作為囡囡的爸爸應該已很傷心，皆因俾人搶完老婆又搶埋個女！但小妹妹昨日又發功，於社交平台隔空回覆姜濤，指願意做佢個女：「姜濤姜濤我願意！」加甜笑親吻，又再唱《蒙著嘴說愛你》，片中的她年紀小小，但咬字算不錯，又做出有關歌曲的動作，可愛到暈，冧爆一眾網民。

小妹妹的原Post上更寫下：「Brittany Keung : 我願意」身體力行，連姓都改埋做姜！姜濤轉發原Post，並在限時動態中向大家宣布：「我有女兒了」他並寫道：「答應了，她說她願意」更謝謝小妹妹的一家人。

【MIRROR成員】小姜糖唱《蒙著嘴說愛你》示愛　姜濤回應鏡粉令苦主受二次傷害

姜濤要做爸爸。（Instagram圖片）

4次傷害真·爸爸

一眾姜糖留言恭賀偶像榮升做「姜爸爸」，亦大讚小妹妹很可愛：「手仔嘅堅持做得好好，好可愛」、「妹妹甜到漏，我地睇到都好開心」、「小姜糖好可愛呀」。

此外，亦有心水清的網民指姜濤今次成功「4次傷害」小妹妹的真爸爸，不少人搞笑留言指：「求真爸爸感想」、「爸爸表示：老婆走咗，女女又走埋…」、「老豆心碎了」

而翻查小妹妹的個人Instagram，便發現其實她一早已是MIRROR粉絲，今年初已跟音樂跳唱《WARRIOR》，又不時跟MIRROR的歌曲起舞，非常可愛。

【MIRROR成員】森美小儀訪問「關注組」版主　苦主訴說遭姜濤破壞夫妻關係慘況

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同場加映：姜濤專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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