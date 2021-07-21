經血過多致頭暈及貧血　藥性子宮環助減經量　婦產科專科張凱晴醫生

你有否在來經期間出現頭暈或乏力等症狀？曾有40多歲女士一向月經量多，經期間更出現手軟腳軟及頭暈等症狀。一經檢查才發現血色素只有6g/dl，比女士的正常血色素11至14 g/dl低得多，而血液內鐵質量低，屬嚴重缺鐵性貧血。月經量多及經期間感到不適，是不少女性的每月寫照，惟部份女士以為這屬正常。婦產科專科張凱晴醫生指出：「經血過多對女性的生活造成不少困擾，猶幸現時對不同成因引起的經血過多問題，亦有不同的對應方案，女士不需啞忍。」因應經血過多的成因、嚴重程度、對生活的影響及患者的生育計劃等，現時有不同治療方案可解決經期過多的問題，包括荷爾蒙藥物、止血丸、藥性子宮環及手術等。

評估經血過多視乎經量、經期長度及換衞生巾的頻密度

不少女士均不清楚何謂經血過多，張醫生表示：「如每隔2小時已需更換吸力強的衞生巾或棉條，或需在半夜起床更換衞生巾，已屬經血過多。」女士亦可觀察經期是否超過7天，經血有否伴隨血塊等。另亦需留意有否出現頭暈、情緒低落、頭痛及疲倦等生理不適。月經量多有不同成因，除了荷爾蒙失調，亦可能是子宮腺肌瘤、子宮內膜增生或子宮頸癌等婦科疾病的警號，一旦延誤診治更可能需要進行手術，或會影響生育。

口服荷爾蒙藥物如避孕藥及黃體素有一定效用，惟需每日服用，而止血丸雖能減少約三成經量，卻只是「治標不治本」，無法從根本解決問題。藥性子宮環則透過持續釋放微量黃體素，令子宮內膜變薄，繼而減少經血過多的現象，亦可減省每天服藥的不便。而內膜或子宮切除手術，則為嚴重婦科疾病的最後治療選擇。

藥性子宮環大減經量 患者生活如釋重負

前文提及的患者在比較不同治療方案後，決定配戴藥性子宮環，戴環後2至3個月，經量減少了一半，血色素亦回復到10g/dl，不適症狀亦得到紓緩，患者如釋重負，不再因頭暈不適及經量多而感到困擾。藥性子宮環是一個呈T型的裝置，大小約3厘米，最長可使用5年，現被多個國際指引建議為經血過多的第一線治療。研究顯示，戴環後3個月可大幅減少約八成經量。

惟坊間對藥性子宮環副作用存有不少誤解，女士或擔心把子宮環放進體內，會否影響將來生育。張醫生對女士的擔憂表示理解，詳細解釋：「女士可隨時到診所取出子宮環，藥物不會殘留在體內，因此不會影響將來懷孕的機會。」而配戴及移除子宮環亦並非手術，可在診所由婦科醫生進行，需時約10分鐘，過程無需麻醉。雖然藥性子宮環可紓緩月經量多的問題，但因身體需時適應荷爾蒙，戴環後首6個月可能出現暫時性的點滴出血；亦因荷爾蒙令子宮內膜變薄，有部份女士的經期會變短或逐漸暫停，這都屬正常現象。

由於經血過多的成因眾多，找出真正病因才能對症下藥。萬一患有婦科疾病，延誤診治會影響生育，又或最終需進行手術切除子宮。因此，如出現相關症狀，建議盡早求診，以接受適時治療，減低症狀對生活的影響。



（資料由張凱晴醫生提供）