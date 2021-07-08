【升學出路】2020年逾6千中六生離港升學　最多人去內地赴台人數激增7成半

▲ 愈來愈多港生選擇到外地升學。

近年香港掀起移民潮，中六畢業生赴海外升學的人數亦顯著上升。教育局每年都進行中六學生出路統計調查，2020年4.4萬參與調查的中六生中，有逾6,000人離港升學，佔整體近1成半，人數更比2019年大增4成。

根據教育局近日在網頁上載的「2020年中六學生出路統計調查」，教育局於去年10月，向4.5萬名2020年中六畢業生發出電子問卷，了解他們的升學及就業情況，共有4.4萬人回應，當中約4.1萬人、即約93.9%繼續修讀全日制課程，其中近一半受訪者修讀學士學位、3成修讀專上課程。

至於升學地點，當中有6,009人在香港以外地區繼續升學，佔總數的14.5%，即平均每7名畢業生，就有1人會離港升學，較2019年的4,249人大幅增加4成。

而選擇外地升學的6,009人當中，有1,877人在內地升學，佔總數的31.2%，人數較2019年增加648人；其次是台灣，有1,577人，赴台升學人數較2019年增加680人，升幅達7成半。另外，其他學生則選擇到英國、澳洲、加拿大及美國等地升學。

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責任編輯：林愛娜