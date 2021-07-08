【手機爆炸】小米手機放褲袋突然爆炸　男子除褲求生大腿燒傷起水泡

▲ 印度日前發生一宗手機爆炸意外。

近年世界各地偶爾也發生手機突發自燃事故，早前印度便發生同類型意外，一名男子褲袋中的手機突然爆炸。男子雖然即場脫下褲子，但仍被手機炸傷右腳，留下大面積燒焦傷口，更起水泡，需即時入院。

據印度網站madhyamam報道，印度一名31歲男子上周三（6月30日）下午正值工作期間，突然感到褲袋傳出發熱火燒感，原來是他放在褲袋中的手機突然爆炸起火。男子第一時間脫下褲子求生，但大腿仍難免被燒傷，連同駕駛執照及金錢也一起被燒掉，需要即時入院救治。

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涉事手機為小米POCO C3型號智能手機，該款手機一部只售7,499盧比（約780港元），曾在印度熱銷逾100萬部。目前意外發生原因仍在調查中，而小米暫未回應事件。

除了今次事故外，過往內地亦曾有一名男子褲袋中的小米手機突然爆炸起火，導致大腿嚴重燒傷，慌忙之下隨即脫下褲子取出手機自救。小米公司其後回覆致歉，對事主情況表示十分重視。詳見【手機爆炸】小米手機放褲袋突爆炸起火 男子脫褲求生大腿嚴重燒焦

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責任編輯：羅嘉欣