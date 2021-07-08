【百變天后】《梅艷芳》電影最新預告曝光　名模王丹妮演一代天后梅姐

▲ 王丹妮演一代巨星梅艷芳。

一代巨星梅艷芳的傳記電影《梅艷芳》講述這位天后的傳奇故事，戲中靈魂人物「梅姐」一角由名模王丹妮飾演，今日電影公司發布了該片預告及三款海報。

從《梅艷芳》電影預告所見，王丹妮重塑梅姐於電影及舞台上的造型，包括電影《胭脂扣》的如花及舞台造型《風的季節》、《夕陽之歌》、《烈焰紅唇》等，王丹妮的眼神跟梅姐的確有幾分相似。

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▲ 電影公司發佈電影《梅艷芳》三款海報。

完成梅姐遺願

2003年，一代天后梅艷芳離世，巨星殞落，這位風靡亞洲的舞台女王經歷短短40載人生。

梅姐生前曾向安樂電影的CEO江志強透露，希望他為自己拍一部傳記片，江志強為實現梅姐的遺願，於是花7年籌備而製作出《梅艷芳》，影片並由《寒戰》系列導演梁樂民執導。

▲ 王丹妮重塑當年梅姐演唱會中的婚紗造型。

沒人能取代梅艷芳

首次當電影女一的王丹妮跟梅姐有着相類似的成長背景，二人同樣於單親家庭長大外，亦是參加比賽出道：一位是參加歌唱比賽、一位是參加模特兒比賽。

對於飾演梅姐一角，對王丹妮來說絕對是人生一個大考驗。她自感梅姐遙不可及：「我不是梅艷芳，但我希望盡自己能力做到最好，作為對梅姐的一份至深敬意。」

當收到通知要接演梅姐一角時，王丹妮曾擔心不能勝任，曾躲於酒店房內沉澱兩日，為此她進行了大半年的訓練，除了上演戲班外，更要練習唱歌跳舞。

王丹妮本身也是梅姐的粉絲，不過在演繹上並非完全複製梅姐，她曾對媒體說：「梅艷芳只有一個，沒有人能取代她。我希望以自己的方式去演繹這個角色，令大家了解更多關於梅姐一生的故事。」

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名模首度演戲

現年31歲的王丹妮，擁有179cm的身高。她在17歲時憑參加Elite模特兒比賽奪冠入行，之後代表香港參加亞太區總選兼奪得冠軍，之後正式入行當模特兒。

她曾於日本及米蘭行時裝騷，踏上 Chanel、Dior等著名品牌的時裝騷舞台，另外亦曾為陳奕迅《主旋律》MV擔任女主角。而電影《梅艷芳》是王丹妮首次登上大銀幕的處女作。

▲ 王丹妮為著名模特兒。

成長於單親家庭的王丹妮曾在訪問表示，自細欠缺自信心，年少時為宅女一名。

當年赴米蘭工作後自覺英文不好，於是努力改進，在語言能力大有進步，更終於成為型格潮女。

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與羅孝勇結婚

至於感情方面，她是一名單親媽媽，跟前度育有一個現時約7歲的囡囡Affa。及至2015年，王丹妮於在派對中認識「巨聲幫」出身的羅孝勇，兩人很快便墮入愛河，去年10月二人入紙註冊結婚，而羅孝勇愛屋及烏，亦不介意當繼父。

近年王丹妮頻頻於個人IG分享「父女」溫馨合照，只見羅孝勇不時帶王丹妮的女兒Affa去踩車及嘆美食，王丹妮亦曾分享一家三口的合照。

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