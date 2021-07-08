【自私港女】港女大澳凌風石澗暢泳facebook晒相　網民質疑違法：污染大自然

▲ 一名女子在大澳凌風石澗游泳，被網民質疑違法。

近日本港一名女子到大嶼山大澳行山，期間在凌風石澗游泳，事後把相片分享至facebook行山群組。她的行為引發爭議，有網民質疑在山澗游泳是違法行為，斥她污染大自然，但她則反問何來污染。

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該名女子在facebook群組「香港行山路綫及資訊谷」發文，分享到大澳行山的路線，並上載在大澳凌風石澗游泳的相片，三度強調石澗的水「好清啊！」從相片可見，事主穿著比堅尼、鞋子，戴著帽子在山澗游泳，並時而浮在水面，時而游到水底拍照。她回覆網民指，該處水的深度約在5米內。

有網民讚水質清澈，並詢問前往山澗的方法。同時，有人斥「覺得自己好正唔緊要，唔好污染大自然」，她則反問「我想問下我邊到污染呢？人類不停咁起水閘整水塘咁自私嘅行為，有無諗過啲動物嘅感受，咁自私嘅嘢都講得出。」也有人指出是不可以這樣游泳的，認為若人人如是，會「搞到污糟邋遢」，但事主不認同，「請問係咪痾屎都唔得？一樣污染緊大海。」另外，有網民指出凌風翠月潭為食水集水區，質疑事主在山澗游泳是違法行為。

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事實上，香港的山澗是受法例保護，凌風石澗也在其列。根據香港法例第102章《水務設施條例》，任何人不得在當中游泳、沐浴、洗濯或污染；未經許可，不得進入水內或涉水。

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責任編輯：羅嘉欣