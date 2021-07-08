【崩潰育兒】百厭2歲女凌晨起身「玩」電腦　爸爸睡醒發現鍵盤面目全非超崩潰

▲ 日本一名爸爸起床後發現鍵盤變得面目全非。

年幼孩童百厭起來令家長頭痛，日本一名爸爸在社交媒體上，分享照顧2歲女兒的「崩潰日常」。他指女兒凌晨4時起床獨自「玩電腦」，自己睡醒後發現鍵盤面目全非，按鍵全遭拆除，令他大感崩潰。

鍵盤面目全非爸爸感崩潰

從相片可見，手提電腦的鍵盤按鍵差不多全遭拆除，零件散落在桌面。幸好女童將按鍵拆下之後沒有亂丟，爸爸起床後把握時間砌鍵盤，成功在進行Zoom會議之前將其復原。不過他發現「Ctrl」和「Del」鍵重裝後出現問題，在會議上共享屏幕修改文件時，感到很尷尬。

事後爸爸沒有怪責女兒，反指這或是更換電腦的時機，不過礙於財力問題，暫時未能買新電腦。帖文傳開之後，有不少家長表示曾遇同樣情況，鍵盤按鍵被小朋友拔掉，令他們感到無奈；亦有網民讚2歲小朋友竟如此大力，將鍵盤拔得如此乾淨。

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2歲幼兒懂多項手部精細動作

嬰幼兒在成長中慢慢學懂手部動作，據TOPick早前報道，台灣醫生徐嘉賢曾在Facebook專頁分享，嬰兒在1歲前已懂得用掌心握東西；1至2歲的小朋友已懂得砌積木、翻書、亂塗鴉，以及自己拿穩杯子喝水。

他亦指在臨床上觀察到，很多幼童手部小肌肉的耐力不太足夠，精細動作不夠靈活，建議家長在小朋友3歲開始，讓他們學習剪東西。醫生建議父母在坊間尋找沒有金屬刀片、尖端是倒圓角安全設計的「兒童安全剪刀」。醫生稱此舉目的不是要孩子精準地剪出複雜的形狀，而是讓他們有機會應用手部較細微的肌肉，以及眼睛跟手部的協調。

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責任編輯：王明芳