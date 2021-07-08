【出軌丈夫】街頭撞正老公拖火辣小三　最強大婆與母聯手夾擊扯甩衫

▲ 內地一名人妻與媽媽逛街時，撞正丈夫與小三，雙方展開混戰。

太太們若有一天在街頭遇上丈夫拖著另一個女人，該怎樣反應？內地一名人妻與媽媽逛街時，竟然撞正丈夫挽著一名身材火辣的小三，她即時與媽媽聯手夾擊，雙方在街頭展開混戰。人妻當場扯去小三的上衣，丈夫卻極力維護小三。

正室扯去小三背心

綜合內地傳媒報道，事發於江蘇南通市的中南城購物中心，從影片可見，一名男子與穿上小背心的情婦在購物中心閒逛，卻巧遇妻子及外母，雙方發生爭執。妻子及外母攔截出軌男及小三，丈夫推開妻子，想帶小三離開現場。

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外母見狀立刻拿起手上的雨傘打女婿，女婿沒有還手，只是輕輕擋開外母的手。此時，被推開的正室回來拉扯小三的小背心，阻止她與丈夫離開。其後他們已扭作一團，小三被大婆壓倒在地上，扯掉身上的小背心，令她走光。

外母用傘打女婿

出軌男在旁奮力阻止妻子向小三動粗，並再次把妻子大力推開，妻子仍緊捉小三的背心不放，一直拖行她。妻子敵不過丈夫的力量，被推到近牆壁位置，她不甘示弱向丈夫還擊，拉扯他的上衣。媽媽見到女兒被欺負，隨即上前救女。

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雙方一片混亂，外母繼續用雨傘打女婿，幫助女兒脫險，不過女婿由此至終沒有向外母出手。與此同時，妻子用腳狂踹倒在地上的小三，而小三沒有反抗。影片至此結束，未知四人最後如何收拾殘局。

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責任編輯：王明芳