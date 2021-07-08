【不可愛教主】拍《大叔的愛》MV騷肌　 Anson Lo為陳漢娜獻出第一次

▲ Anson Lo跟陳漢娜合拍MV。

近日憑劇集《大叔的愛》人氣急升的成員盧瀚霆（Anson Lo）昨日（7日）率先推出年度第二首個人歌曲《不可愛教主》，實行變身「阿牧」訴說單戀故事。

《不可愛教主》在26歲生日當日面世，暖男Anson Lo笑言新歌是「特備禮物」：「這歌不是送給自己，而是送給神徒生日禮物。上次出歌已是一月尾，所以好想在生日正日，跟fans有一個遙距共同回憶。」

作為《大叔的愛》片尾曲，Anson Lo表示《不可愛教主》從劇集角度出發，記載「阿牧」的心路歷程：「監製Tommy希望片尾曲由『阿牧』去唱，唱出對阿田不求回報的愛；填詞人林若寧亦都在大家戀愛角度出發，因為每個人都試過掛念一個人、甚至單戀，明知對方不喜歡自己，仍然奮不顧身去守護。相信聽到這歌的朋友，心裡都會浮現出一個好想見的人；加上『教主』呢個稱號，我覺得只要你鍾意那個人，就係你的教主。」

▲ 生日推新歌。

與陳漢娜貼身共舞

過去曾為《一所懸命》、《EGO》等歌曲拍攝MV，經驗豐富的Anson Lo卻透露，《不可愛教主》屬全新體驗：「出道以來我三首solo作品都是跳唱形式，MV一定同跳舞有關，但今次採取全劇情式拍攝，fans同觀眾都會幾驚喜，見到一個不同的Anson Lo。」

▲ 有貼身場面。

為配合歌曲設定，團隊特地情商陳漢娜（Hanna）擔任MV女主角，不過Anson Lo直呼緊張，更自爆為MV獻出「第一次」：「人生第一次拍MV有女主角，最難忘同Hanna頭貼頭場面，因為在演藝生涯中，第一次同女主角有貼身接觸，真的好緊張！排戲時都有點尷尬，但拍攝當日，我感覺到Hanna的專業，每一個機位都做到100%；亦為了MV專程學舞，好辛苦她。」

▲ 奉旨談情。

掌上壓急救肌肉

除了與Hanna唯美共舞，Anson Lo還在MV中突破尺度，大晒結實胸肌，實行向神徒派糖！他直認：「今次有鏡頭比較大膽，例如露背肌、甚至沖涼，對我算幾大尺度！最近沒時間操練，演唱會只係做過兩次gym，好驚沒甚麼可看，所以拍攝展示身材之前，我就不停做掌上壓，埋位前都要做多幾下。」

▲ MV中騷肌。

對於《大叔的愛》引發全城熱話，Anson Lo坦言感激觀眾支持，亦視劇集為演藝事業中的一個標誌：「我覺得《大叔的愛》是一個里程碑，看自《男排女將》後，自己有何不同改變。見到大家鍾意《大叔》、凌少牧，給了我好大信心。」與喜劇有緣的Anson Lo亦透露，首部主演電影《假冒女團》有望在今年上映，期待為觀眾展現不同面向。