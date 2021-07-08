【一元購物】IKEA限時低價體驗車快閃全港　最低價一元起購人氣家品【內附連結】

▲ 宜家家居「天天低價體驗車」限時快閃全港。

IKEA的「天天低價體驗車」，將由即日起至8月4日遊走港九新界，讓各區顧客可以免費體驗超值價錢，以一杯咖啡的價錢可以買到數件家品。車内更以創意展覽形式展示各種低價產品，設有多個小遊戲之餘亦可獲得禮物及IKEA現金券，大家打卡玩樂時，也能一覽多款超人氣的優質產品！

疫情已維持一年多的時間，「天天低價體驗車」特地帶來各種低價防疫小物，讓大家以低價打造乾淨整潔的家居，守護家人健康。 車内還有一個專屬位置展示多款可由一元起購的必用物品！ 顧客可於車內一覽低價目錄，內裡的產品價格由低至高排列，不同預算的顧客也能在低價目錄找到合心意的低價產品。

體驗車内展示多款1元起的產品，顧客可於車內一覽低價目錄，內裡的產品價格由低至高排列，即使顧客心中有不同的預算，在低價目錄都可找到合心意的低價產品。「天天低價體驗車」更有十大好物推介，產品以互動遊戲形式呈現，打卡一流之餘，遊戲設置更為大家帶來無限的家品配搭想像。顧客凡到車內參觀、答對指定問題、填寫問卷及下載 IKEA App，即可換領IKEA優惠券及精美小禮物一份。

宜家家居「天天低價體驗車」

日期：即日至8月4日

時間：12:30至19:30

地點：請參考IKEA專頁

7月8日（星期四） 觀塘巧明街

7月9日（星期五） 葵芳MTR新都會廣場

7月10日（星期六） 馬鞍山

7月11日（星期日）屯門市廣場大會堂附近 / 新墟

記者：曾嘉善