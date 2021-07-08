【劏房租管】若業主多次拒續租可被判囚3年　陳帆：截斷水電屬侵擾行為亦受罰

▲ 運輸及房屋局局長陳帆。（資料圖片）

政府提出落實劏房租務管制措施，建議訂立兩年租約，期間不得加租，租客可續租一次，加租幅度「封頂」最多15%。運輸及房屋局局長陳帆表示，若業主拒絕租客續租，例如鎖門等，初犯最高罰款50萬元及監禁12個月，再犯最高罰款100萬元及監禁3年，認為是相當高的罰則。

陳帆今早（8日）在一個電台節目表示，若業主故意不為單位內的設備維修以趕走租客，或作出截斷單位水電等侵擾行為，亦會面對同一罰則，而維修費用基本上應由業主負責。他又說修例後租客有優先續租權，若業主無主動提出邀約，會當作採用同一租金續租，或有需要就減租。

對於有報道指修例建議並無起始租金，有業主或希望將租金訂得較高，再將租金回贈租客。陳帆呼籲居住劏房的巿民，不要簽署不平等的租約，認為雖然做法在法理上未必違規，但當中如涉及口頭回贈的承諾，如果最終要上法庭，舉證會有困難。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙