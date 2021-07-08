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【身體檢查】運輸署本月15日起為的士及小巴司機提供免費身體檢查服務　名額有限先到先得【內附詳情】

社會 12:08 2021/07/08

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運輸署本月15日起為的士及小巴司機提供免費身體檢查服務。（資料圖片）

近年職業司機身體安全引起社會關注，運輸署今日（8日）呼籲各公共交通從業員盡早參與疫苗接種計劃，以保護自己、家人和整個社區。此外，為鼓勵公共交通業界接種疫苗，繼今年《至fit安全駕駛大行動》提供健康測試，運輸署將於本月15日至下月14日，特別為的士及公共小巴司機提供一次身體檢查服務，讓他們了解自己的身體狀況，以助考慮是否適合接種疫苗。檢查屬自願性質，費用全免。

的士及公共小巴司機可於本月12日起透過WhatsApp 或 WeChat發短訊至9465 1172，並提供姓名、香港身份證號碼、司機證編號及聯絡電話號碼進行登記。成功登記的司機會收到一個登記編號，並可於獲得登記編號兩個工作天後，致電或以WhatsApp發短訊至所選健康中心的電話號碼預約。免費身體檢查服務名額有限，先到先得。

運輸署呼籲的士及公共小巴業界積極參加身體檢查，並盡早接種疫苗，以保障個人及公眾健康，減低病毒在社區傳播的風險。詳情可參閱連結

的士及公共小巴司機免費身體檢查服務：

體格檢查：身高、體重、血壓、脈搏、身體脂肪百分比、體重指數、腰圍

糖尿病檢查：空腹血糖 貧血檢查 全血細胞計數、血紅蛋白、紅血球平均體積

血脂分析：總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、三酸甘油脂 痛風檢查 尿酸

報告：一份醫療報告，並由醫生或合資格醫務人員講解

指定健康中心地址及開放時間：

  • 工聯醫療服務中心（中環）（中環皇后大道中151-155號兆英商業大廈3樓）：星期一至六上午9時至下午6時
  • 香港工會聯合會工人醫療所 （旺角）（旺角彌敦道719號銀都商業大廈2樓）：星期一至六上午9 時至下午5時
  • 基督教聯合那打素佐敦健康中心（九龍佐敦道23號新寶廣場13樓）：星期一至四上午8時30分至下午6時、星期五上午8時30分至下午7時星期六上午8時30分至下午5時
  • 香港工會聯合會工人醫療所（觀塘）（觀塘馬蹄徑3 號 麗裕大廈地下）：星期一至六上午9時至下午8時
  • 賽馬會和樂社區健康中心（觀塘協和街和樂邨居安樓26-33號地庫）：星期一 、三及五上午8時30分至下午5時30分 星期二及四上午8時30分至下午7時星期六上午8時30分至下午5時
  • 香港工會聯合會工人醫療所（大埔）（大埔廣福道70-78號寶康大廈1樓）：星期一至六上午9時至下午8時
  • 廣福社區健康中心（大埔廣福邨廣仁樓地下19號）： 星期一至五上午8時30分至下午7時星期六上午8時30分至下午5時
  • 賽馬會天水圍社區健康中心（天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓1樓103室）：星期一、三及五上午8時30分至下午 5時30分、星期二及四上午8時30分至下午 7 時、星期六上午8時30分至下午5 時
  • 香港工會聯合會工人醫療所（荃灣）（荃灣青山公路210號富華中心地下A2舖）：星期一至六上午9時至下午1時
  • 香港工會聯合會工人醫療所（屯門）（屯門鄉事會路132號雅都商場地下63號）：星期一至六上午9時至下午8時

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒

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