【入屋爆竊】無業情侶專爆公屋偷逾7萬元財物　警埋伏人贓並獲

▲ 警方在過去兩星期進行埋伏及拘捕行動，成功拘捕2名男女。（黃傑偉攝）

警方打擊入屋犯法罪即爆竊罪，在過去兩星期進行埋伏及拘捕行動，於7月5日成功拘捕2名男女，分別45及33歲，報稱無業，涉及港九多宗爆竊案件，涉款7.3萬元，主要失物為手提電話、平板電腦、金飾及現金等。

警方秀茂坪警區於5月至6月，接獲兩宗發生於區內公共屋邨，相同手法入屋犯法罪，秀茂坪警區重案組接手調查，經過深入調查及翻看大量閉路電視後，鎖定兩名目標人物，並於過去兩星期進行埋伏及拘捕行動。

▲ 兩人涉及港九3宗入屋犯法罪，涉及款項7.3萬元。（黃傑偉攝）

警方於7月下5日下午，在旺角發現一名可疑男子進入一公共屋邨尋找落手目標，其後未能成功，男子轉往西灣河一公共屋邨進行爆竊，男子完事後離開，被埋伏警員截獲，警方在男子身上搜獲贓物總值約4,000元，於是以遊蕩及入屋犯法罪將男子拘捕，被捕男子45歲報稱無業。

▲ 警方起回失物，包括手提電話、平板電腦、金飾、現金及提款卡等。（黃傑偉攝）

另一方面，警方於尖沙咀一酒店以入屋犯法罪拘捕被捕男子女同黨，被捕女子33歲報稱無業，兩人為情侶關係，涉及港九3宗入屋犯法罪，涉及款項7.3萬元， 失物包括手提電話、平板電腦、金飾、現金及提款卡等， 被捕人現正扣留調查中。

警方調查發現賊人揀選較舊式公共屋邨，伸手入鐵閘內徒手開啟大閘，其後撞開木門入屋搜掠，呼籲保安員要如緊留意出入大廈可疑人物，警方指，入屋犯法罪屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁14年，呼籲市民切勿因一時貪念以身試法。

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記者：黃傑偉