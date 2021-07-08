【新冠疫苗】新加坡接種人數統計不包括科興疫苗接種者　何栢良：科興疫苗肯定有效及安全

▲ 新加坡全國接種數據排除施打科興疫苗人數。（資料圖片）

新加坡衞生部日前表示，由於科興疫苗效能數據不足，接種該疫苗者將不納入全國疫苗接種人數統計之內。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，科興疫苗是肯定有效，而且是相當安全。參考智利的數據，已打兩劑的科興疫的一般預防率達65%，另減少重症有效率達逾80%。

何栢良今早（8日）接受電台節目訪問時指，新加坡主力鼓勵國民接種核酸疫苗，包括莫德納及復必泰疫苗，只有少部分對核酸敏感的人才會接種科興疫苗，並要求科興提交更多的數據。他說，科興疫苗是肯定有效，而且是相當安全，全球數以億人接種科興疫苗。

他參考智利的數據，指當地於過去數月的接種人數上升，在1000萬人中有逾400萬人已完成接種兩劑科興疫苗，與沒有接種疫苗的組群對比，已打兩劑的疫苗的一般預防率達65%，另減少重症有效率達逾80%，參考抗體中和結果是可以應對變種病毒。

對於新加坡的安排，何認為當地的取態並非認為科興疫苗無效，而是希望看到科興的科學數據，才採納有關人士可以放寬社交距離等。他說，世衞已經批准了科興的使用，故即認同科興疫苗有效。

至於港府應否參考新加坡的做法，何說港府很難視乎種不同疫苗，而作不同社交距離措施，而且所有兩款疫苗都已經衞生署批准緊急使用，故所有實施的政策都不應該，且實際上不能將兩款疫苗分開。

政府很難將兩款疫苗分開兩個處理方法，不可能將接種科興或接種復必泰的人士的待遇有所不同。

另外，他說Delta變種病毒已在世界各地成為一種主流，特別是亞洲地區的印尼、菲律賓等，Delta佔當地病毒株的比例很高，指如市民要選擇接種疫苗，疫苗是否能應對Delta變種病毒也是考慮之一。

至於一名52歲男子上月26日由香港經新加坡前往澳洲後確診新冠肺炎，初步顯示涉及變種病毒株。何栢良表示，患者的感染源頭有兩種可能性，包括在港感染，並在潛伏期檢測得出陰性，或其於新加坡轉機期間，於當地機場逗留期間受感染。何建議當局為患者的所有緊密接觸者做抗體檢測，並於早前確診並帶Delta變種病毒的患者作基因排序，了解是否有關聯。

他又說，Delta變種病毒傳播力很快，因應復必泰疫苗已證實對Delta變種病毒有效，建議患者的所有緊密接觸者，包括工作場所或住所等人士，應盡快接種疫苗。

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責任編輯：郭詩詩