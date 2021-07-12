【師傅愛你】七仙羽人氣急升不怕行家眼紅　七師傅：妒忌別人不如做好自己

▲ 風水師七仙羽追求簡單生活，不看重物質享受。

七仙羽可說是近期最Hit的風水師，她憑參與ViuTV節目而人氣急升，七仙羽的「不鹹不淡」廣東話和口頭禪「師傅愛你」令人難忘，搞笑形象令她吸納一班粉絲。

TOPick相約七仙羽於其位於深水埗的佛堂進行專訪，這處是她自置物業，早於2013年已開始租用這單位，以便向露宿者及基層人士派發食物和日用品。

之後她向業主提出洽購。但由於單位是業主的家族物業，起初也遭拒絕，七師傅動之以情：「跟她說我經常做慈善，會派了食物給窮人，叫她也當作做慈善吧，而她也想積下功德，最終她以350萬買給我，低過市價近一半。」

▲ （曾耀輝 攝）

七仙羽還想洽購下層的單位，除了「打通」擴闆佛堂空間外，原來她另有原因：「順便令『一樓一』消失，跟業主說將單位賣給我，別搞『一樓一』啦，他反問為何不搞呀？一個月有3萬收入，他出價一千萬，太高了。」

出身大富之家的七仙羽說：「我閉關多年，明白因果關係以及要多做善事，其實我不追求金錢，喜歡簡單的生活，花費最多是買有機蔬果，名牌衫褲也很少購買。」

在整個訪問中，七仙羽提得最多的也正正「因果」。

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七師傅不怕招人妒忌

回到最初，七師傅年幼時體弱多病，家人帶她去寺廟醫病，跟一眾和尚結緣，之後就慢慢開始誦經學法。除專研中國風水外，更學習西洋玄學，之後她於克羅地亞、德國、印度等地居住和修行，返港後投身風水師行業。

到近年，七師傅因個性率直再加不時有爆笑的金句，由此成功上位，從參與ViuTV的節目風水師漸變成人氣公眾人物，廣告更是接不停。

所謂人紅一家是非多，她卻不擔心遭其他行家妒忌，一貫自信地說：「覺得不需要眼紅，並非人人做到我所做的事情，包括反應要快，由你來做，你做不做到？面對觀眾要靠臨場發揮，電視台不會給予一篇稿，要去探靈、捉鬼和驅邪，你做不做到呀？妒忌又有何意思，不如努力做好自己。」

信心滿滿的七師傅自詡執生技巧勁，做節目主持時甚少出錯：「連電視台監製也說『雖然七師傅廣東話不正，但她那張嘴，真的孿也拗番直。』」

形象出位又帶點搞笑的七師傅，亦不怕影響專業形象：「某些人對修行人有誤解，以為只可食齋念經，社會上任何事也不可參與，其實不是，修行不可紙上談兵，若果沒有捐錢、派食物和真正扶助貧苦大眾，單單念經並不足夠，念經令你開啟智慧，但是要付諸行動。」

不殺生拒承繼家業

七師傅的出身及背景一直成謎，身為馬來西亞華僑的她，雙親曾於英國經營生意，而七師傅曾隨家人居於英國及歐洲等地。

縱然家人經營餐飲、貿易及地產生意，但七師傅沒想過繼承：「他們經營餐館要殺生，但我自細不愛吃肉，家人卻很喜歡，加上大家的宗教信仰不相同，所以不會同流合污。雖然他們是集團式經營賺很多錢，但跟我沒關係，我不想牽涉不好的錢財。」

原來她的外籍男友從前的公司經營食品加工，七師傅就不認同此行業：「在外國沒人吃雞腳，斬完後就棄掉，所以他們是沒有成本，將一整批雞腳賣往華人地區，我是強烈反對，因為這樣等同殺生，男友說沒有斬牠們的腳，但我說他是幫兇，即使1個月可賺千幾萬，但我說這些錢不可賺。」

不會為金錢而違背自己宗旨，七師傅很有傲骨：「家人的生意愈好，代表殺生愈多，雖然他們賺好多錢，但我不志在。年少時要讀書沒辦法，加上未開悟，長大後念佛修行，明白殺生的禍害。」

▲ （曾耀輝 攝）

讀書成績佳

說到風水師這行業，七師傅以「龍蛇混雜」來形容：「有文化的有，沒文化的人也有；粗人也有，文人比較少，我在這行也算得上是文人，算是最高學歷。」

一個女人在這圈子打拼，可感害怕呢？七師傅說：「我沒甚麼會怕，無欲則剛，當無欲望的時候，沒東西可威脅你，你就是最勁。錢財跟名利對我而言不重要，不會放心上，又怎會驚恐？若果缺少這個不可、缺少那個又不可，就會有所顧慮，但我缺少甚麼也沒所謂。」

其實七師傅讀書成績頗佳，是高材生一名：「雖然只愛玩樂和旅行，但大部份考試成績也拿A，因為我命格有文昌星。」七師傅曾於英美兩地著名大學留學，讀大學時她主修新聞：「我的理科成績不太好，反而文科不錯，我曾參加過填詞及詩詞比賽，文學方面較有天份。」

其後繼續進修，讀碩士時主修商業管理，曾讀博士學位的她因沒法兼顧最終無畢業。

擁有碩士學位的她卻選擇投身風水行業，七師傅不覺得是浪費：「所學到的可大派用場，拍電視節目時反應夠快，是跟我的知識和經驗有關，加上我有很多金句，這是智慧的結晶，另外所有產品宣傳由我親自撰寫。」

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年青時喜愛夜蒲

七師傅一直在外國生活留學的七師傅，於18歲時因失戀來香港短暫居住散心：「那時很多追求者，年輕時高大又靚女，皮膚又嫩又白，反而現在長了很多斑。」

之後來回港英兩地多次，最後七師傅選擇留港生活：「我好喜愛香港，這裡熱鬧又好玩，反而外國生活太悶，以前很愛蒲蘭桂芳，跟朋友去跳舞、飲酒耍樂，生活多姿多彩，返回英國不適應。」

現在七師與跟瑞士籍男友拍拖近10年，兩口子感情穩定，更於西貢共賦同居，說到相識經過，10年前二人於時裝騷上邂逅，可說是一見鍾情：「覺得他很高大靚仔，他以前靚仔得多又沒有肚腩，現在甩了少許頭髮。」

▲ 七師傅與外籍男友感情穩定。（曾耀輝 攝）

拍拖不夾八字

七師傅回憶說：「從前我打扮比較性感，因為在外國人人也這樣穿，不穿戴胸圍，很自然的。我當時穿了貼身晚裝，身材好好，留著一把烏黑長髮，裙子又短又低胸，你想像到畫面是多煞食。」當時男方邀她跳舞兼「抄牌」，其後對她展開追求。

說到老外男友的吸引之處，七師傅說：「當時有好多靚女在場，他完全沒有望一眼，女人主動撩他說話和索取電話號碼，他也表現很冷淡，只是低頭回覆訊息，感覺這男人不花弗。」

雖然七仙羽是風水師，惟她拍拖前不會跟男友夾八字：「大家相處開心便可，某些人夾了八字也未必開心，我並非追求天長地久，只要每一個刻是開心，不會想到將來那麼長遠。」

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七師傅不愛受束縛

二人相戀10年，七師傅謂跟結婚已沒區別，她更稱呼老外男友為「老公」：「大家之前在外國古堡舉行過party，跟夫婦無異。」

至於可會考慮結婚，曾歷婚姻失敗的七師傅不看重一紙婚書：「我喜歡自由，不愛受束縛，他反而想結婚，之前大家協議不需要一紙婚書。」

不過七師傅食素多年，惟老外男友卻未能配合：「我叫他食素，但他喜愛吃肉，難以戒掉。」

但男友做善事和誦經，問可否抵消罪孽？「所有因果不能抵銷，你經常做義工幫人，亦會得到好多貴人，若你常報施歡樂給人，你就擁有快樂人生，種甚麼的因，就有甚麼的果。」七師傅說。

欲知前世因，今生受者是；欲知後世果，今生作者是

記者：游艾維

同場加映：強尼專訪