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【大叔的愛】英菲混血兒徐㴓喬難忍媽媽被攻擊　Asha：不喜歡大家對菲律賓人有偏見

娛樂 16:16 2021/07/08

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憑ViuTV劇《大叔的愛》火速入屋的「梓芊」徐㴓喬（Asha Cuthert）受訪。

ViuTV劇《大叔的愛》大受劇迷歡迎，人氣急升的「梓芊」徐㴓喬（Asha Cuthert）接受TOPick專訪，大談與MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）及邱士縉（Stanley）合作的感受。

此外，作為英菲混血兒的Asha，分享曾在LGBT或種族議題上被人攻擊，對此她不感畏懼並表示選擇繼續企硬。

【大叔的愛】練美娟演Carmen姐增磅4公斤　娟姐樂意聽批評：令我進步

（梁樂欣 攝）

Asha曾服藥減肥

Asha到譚仔三哥米線中環旗艦店試食，坦言自己不能吃辣：「喜歡吃菇和翠玉瓜，選擇卡路里較低的食物去吃，也會茹素或吃魚，紅肉則較少吃。可選擇的話，都盡量吃素食，除非真的很餓。」

不過曾當模特兒的Asha試過服藥減肥：「做Modeling的年代，廿多歲時下身開始發福，對於Model的身型來說，絕對是癡肥。當時的客戶投訴，在沒選擇的情況下只能叫醫生開減肥藥給我，吃了一星期從下腹約38至39cm減至36cm。」

她強調：「絕對是不建議服藥減肥，那時情緒很差。有人去控制你身型，加上服食減肥藥的關係，也很大壓力。現時食東西主要是想開心，做運動也是想開心。」

【大叔的愛】Edan小學萌爆朗誦片被翻出　呂爵安從小練習做會行走的表情包

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憑《大叔的愛》爆紅

《大叔的愛》播出後，Asha多了很多Followers，並且在街會被人認出：「被認出是梓芊時很緊張，其實我跟角色已融為一體，我們都很相似，很麻甩。」

在劇中常與MIRROR成員演對手戲，她坦言壓力很大：「我會較想在室內拍攝，因為他們有很多Fans，所以拍外景壓力很大，有十多對眼睛在看你，壓力乘20倍。」

劇集以BL作題材，Asha認為：「從小到大都有LGBT在我身邊，這不是甚麼Gimmick，跟我本身的人很惜惜相關。即使現時我跟大家說我是雙性戀的，網上仍然會出現一些很難聽的說話。我會覺得已經是2021年了，為何還是這樣？有這套劇已是踏出了很大的一步。」

Asha與父母合照。（IG圖片）

Asha經常面對攻擊

可是人氣急升令更多人留意Asha，同時也需要面對各種言論：「最近多了人去留意我的背景。我爸爸是英國人，媽媽是菲律賓人，聽過最差的留言是：『又是一個鬼佬娶了一個工人』。我不喜歡大家對菲律賓人有偏見，會很想去維護它，覺得是很侮辱、很不尊重。」

她續指：「也有人曾跟我說：『幸好你長得像爸爸』聽後也不舒服，因為我覺得媽媽也很美麗。無論在LGBT或種族上，我也試過被人攻擊，只能繼續企硬。」

其實面對攻擊，對Asha來說已不新鮮：「16歲開始拍片，那時已開始被攻擊。這些人其實都不認識我，他們的批評是來自其他人謠言，看過很多假的言論，他們會根據此來批判我，我沒理由去跟一些並非真實的事去辯論。」

很看得開的她說：「他們在吃我的花生，同時我也在旁吃花生。」

記者：梁樂欣

同場加映：Anson Lo專訪

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