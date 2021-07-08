【唱情歌的人】林峯回歸樂壇做華納一哥　新歌唱林家謙作品挑戰難度

▲ 林峯再度回歸樂壇。

林峯今日（7月8日）宣布推出加盟華納音樂後首支廣東單曲《唱情歌的人》。林峯表示今次是特別為久候他的歌迷而度身訂造的一首歌，除了找來一向合作的監製舒文外，更首次跟林家謙合作。

由林家謙作曲，張楚翹作詞的《唱情歌的人》是一首溫暖系作品，林峯也非常喜歡：「《唱情歌的人》是一首旋律及歌詞都很感動的歌曲，也很耐聽，希望引起歌迷的共鳴。演繹林家謙創作的這首歌，難度非常之高，音調不停轉來轉去，很有挑戰性。」

▲ 相隔一年再推新歌。

他希望今次透過歌曲答謝一直支持他的每一位，經過高高低低仍然為他而留下，繼續信任他。歌詞亦存在着一種盼望，鼓勵大家不要忘記身邊總會有相信你的人。

林峯指跟華納其實早於2020年簽約，但奈何因為疫情關係，一直未有好機會對外公佈喜訊。直到今天覺得時機到了，是時候將這份窩心的禮物送給樂迷們。

林峯加盟的公佈華納採用了比較新鮮的做法，於派歌前幾天在社交平台放上林峯照片的一個角落，加上歌曲的曲詞編監班底資料，讓網民競猜是誰。照片一登出已樂迷們轉發，惹起大批傳媒詢問。

對於今次的加盟，林峯表示「其實加盟華納唱片已經一段時間了，因為疫情的關係，只是一直到最近才有機會錄歌，所以跟他們團隊已經合作了一段時間，也已經有一定的默契。唱片公司已經找了很多自己從未合作過的音樂人合作，即將會陸陸續續推出很多新歌，希望會有更多新鮮感給大家。」