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【買一送一】北海道一幻拉麵第5分店進駐荃灣　期間限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵買一送一

休閒消費 13:14 2021/07/08

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

荃灣限定黑蒜叉燒蝦湯拉麵首次登場$78，開張首5天買一送一。(餐廳提供)

日本北海道札幌人氣一幻拉麵登陸香港3年，先後於港島、九龍及新界區開設分店，現再下一城於7月8日進駐新界荃灣荃新天地，是為香港第5間分店。

荃灣新店是一幻拉麵在港的第5間分店。(餐廳提供)

荃灣店除了保留日本總店及香港分店的招牌蝦湯拉麵及小食外，更特別加入全新黑蒜叉燒蝦湯拉麵($78)。這款拉麵沿用一幻招牌甜蝦湯底，以蝦油起鑊爆香蒜蓉和薑蓉，經過爆炒的蒜和薑沒有了辛辣味，反而釋放出醇和的甜味和香氣，然後加入主角黑蒜，黑蒜中的微量元素含量較高，味道帶酸甜，沒有一般大蒜的刺激味，招牌蝦湯湯頭混合了黑蒜獨特甜香，隱隱散發出可引起食慾的濃郁味道。

最後更會在拉麵上澆上充滿風味的日本黑蒜油，令整碗湯的黑蒜味道更添層次感。每碗均附有半隻溏心蛋、經火炙的日本叉燒，再加入麵酥及青蔥。

香港店獨有的日式叉燒飯，也很受歡迎。(餐廳提供)

為慶祝新店開幕，拉麵店推出「優惠驚喜四重奏」，由荃灣店開幕日(7月8日)開始，分段推出連串驚喜：
 
第一彈 (7月8至12日)

開幕日起一連5日所有拉麵可享「得一賞二」優惠。凡惠顧任何一款拉麵，可免費享用第二碗*。

*贈送價錢較低之拉麵 · 加一服務費以原價計算。

限量版摺疊式環保飯盒，採用符合食用標準的矽膠，密封性能良好。

第二彈 (7月13日至31日)

新店限定拉麵二人套餐 (兩位用) $238 

1.自選兩款拉麵或拌麵

2.自選兩款小食

3.兩款指定飲品

4.贈送為慶祝荃新天地新店開業而訂製的限量版摺疊式環保飯盒，採用符合食用標準的矽膠，密封性能良好，方便攜帶，可放入微波爐加熱。惠顧新店限定二人套餐即可獲贈乙個。數量有限，送完即止。
 
第三彈 (8月1日至31日)

特別為慶祝新店開業而推出「食滿$100 送您$100」優惠，只要惠顧消費金額滿$100即可獲贈$100現金券，食滿$200可獲贈$200現金券，如此類推，多食多送、沒有上限。

現金券有效期為發出日起計2個月，此券只適用於荃新天地新店堂食之用，優惠受條款約束，詳情請參閱現金券背面，或向店員查詢。
 
第四彈 (9月1日至30日)

將會與人氣日本遊戲機中心NAMCO破天荒合作，推出「食玩祭」，於NAMCO荃新天地店推出期間限定一幻夾公仔機遊戲，同時一幻荃新天地店亦會推出期間限定NAMCO特別套餐，務求讓顧客可以享受到一站式食玩樂趣。
 
第三彈及第四彈驚喜優惠詳情將於一幻拉麵FacebookInstagram公布。

地址：新界荃灣荃新天地一期 UG02號舖

電話：2368 9099

記者：郭秀芳

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